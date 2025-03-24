Следует экономить в вечерний пик: из-за ухудшения погоды выросло потребление электричества, есть обесточивания — Finance.ua
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Следует экономить в вечерний пик: из-за ухудшения погоды выросло потребление электричества, есть обесточивания

Энергетика
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Следует экономить в вечерний пик: из-за ухудшения погоды выросло потребление электричества, есть обесточивания
Следует экономить в вечерний пик: из-за ухудшения погоды выросло потребление электричества, есть обесточивания
Из-за непогоды и снижения температуры воздуха потребление электроэнергии возросло. Энергетики просят экономно использовать электроэнергию с 17:00 до 21:00.
Потребление электроэнергии существенно возросло, следует потреблять электроэнергию бережливо в вечерние часы — с 17:00 до 21:00, из-за непогоды есть обесточивания в 37 населенных пунктах в нескольких областях, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник.

Непогода

«В результате неблагоприятных погодных условий (дождь и сильные порывы ветра ночью) на утро есть обесточивания в 37 населенных пунктах в нескольких областях. Ремонтные бригады облэнерго уже начали аварийно-восстановительные работы, в течение дня все абоненты будут запитаны», — говорится в сообщении.

Потребление

«Потребление электроэнергии возросло. Причина таких существенных изменений — снижение температуры воздуха по сравнению с концом прошлой недели. А также — облачная погода почти на всей территории Украины, что приводит к низкой эффективности работы бытовых СЭС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, сегодня на 9:30 уровень потребления был на 11,9% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день — 21 марта.
23 марта суточный максимум потребления был вечером — на 2,7% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
По материалам:
УНН
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