Сколько зарабатывают нетехнические специалисты в ІТ (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают нетехнические специалисты в ІТ (инфографика) Сегодня 16:05 — Личные финансы

Сколько зарабатывают нетехнические специалисты в ІТ (инфографика)

За последние полгода выросли медианные зарплаты опытных специалистов в продуктовом дизайне, маркетинге, брендинге и коммуникациях, продажах и бизнесе, HR и рекрутинге. В то же время зарплаты начинающих во многих специализациях уменьшаются.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Медианные зарплаты

Самые высокие зарплаты:

Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering и т. п. ) — $7000;

) — $7000; General Leadership (CEO/founder/COO/CAO и т. п. ) — $4500;

) — $4500; IT-консультанты — $3400;

Product designers — одни из самых оплачиваемых специалистов в украинском ІТ: их медианная зарплата $2955;

у UI/UX специалистов — $2000;

среди нетехнических специалистов самая высокая медиана у юристов — $2300;

у специалистов по финансам, учету и аудиту — $2100;

HR и маркетологи — $2000;

специалисты по брендингу и коммуникациям, рекрутингу, обучению и техрайтеру получают $1500−1700 (без учета денежных бонусов).

Самые низкие зарплаты имеют:

Customer Success — $1350;

остальные дизайнеры (Graphic/Web/Motion/Generalist) — $1300;

специалисты поддержки — $1150;

офисный персонал — $900.

Специалисты некоторых направлений получают денежные бонусы, которые могут оказывать заметное влияние на зарплату. Самое существенное влияние бонусы оказывают на доходы специалистов по продажам и развитию бизнеса: 57% их имеют, а медианная зарплата с учетом бонусов составляет $1875 (+$398 к ставке в месяц).

Инфографика: DOU

Динамика зарплат за последние полгода

Зарплаты Tech Leadership (CTO/Head/VP/Director of Engineering и т. п. ) преимущественно стабильны ($100 за полгода). Медиана General Leadership (CEO/founder/COO/CAO и т. д. ) выросла на $400 до $4500.

Продолжают расти зарплаты в маркетинге (+$164 за последние полгода, +$300 за год).

Медианная зарплата в UI/UX выросла на $350 до $2000. Зарплаты специалистов по продуктовому дизайну почти без изменений ($2955).

Медианная зарплата HR-специалистов без изменений ($2000), а в зарплатах L&D специалистов и рекрутеров наблюдается рост. Медиана в рекрутинге выросла на $200, до $1500, L&D — на $150, до $1650.

Зарплаты специалистов по брендингу и коммуникациям возобновились после падения полгода назад (+200, до $1700).

Медианная зарплата юристов продолжает снижаться ($115 за полгода).

Инфографика: DOU

Зарплаты по опыту

Зарплаты у продуктовых дизайнеров одни из самых высоких среди всех ІТ-специализаций. Зарплаты в маркетинге — одни из самых высоких среди нетехнических специализаций.

В брендинге и коммуникациях разница в зарплатах опытных специалистов и начинающих одна из самых маленьких среди всех ІТ-специализаций. Медианная зарплата специалистов с опытом более пяти лет всего на 60% выше зарплаты специалистов, работающих 1−2 года.

Инфографика: DOU

Зарплаты в Киеве, Львове и за границей:

медианная зарплата в маркетинге в Киеве $2290 против $1700 во Львове;

в HR — $2200 против $2000;

в брендинге и коммуникациях — $1860 против $1700;

в рекрутинге — $1960 против $1405;

в продажах и бизнесе — $2000 против $959;

медианная зарплата продуктовых дизайнеров во Львове выше, чем в Киеве: $3500 против $2800;

в зарплатах UI/UX специалистов с одинаковым опытом не имеет отличий между городами.

Инфографика: DOU

В большинстве ІТ-специализаций медианные зарплаты специалистов, которые сейчас живут за границей, выше, чем у тех, кто в Украине.

Инфографика: DOU

Напомним, DevOps/SRE/Operations и Data Science/Engineering/ML/AI остаются наиболее высокооплачиваемыми специализациями в ІТ. Медианные зарплаты в этих областях $4075 и $3439. Зарплаты SysAdmin/Network Engineers и специалистов по безопасности заметно ниже: $1200 и $2000.

Украина попала в десятку стран с наибольшим количеством участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.

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