Сколько украинцев вернулись к работе с начала войны — данные Минэкономики Сегодня 11:02 — Личные финансы

Сколько украинцев вернулись к работе с начала войны — данные Минэкономики

С марта прошлого года 600 тысяч украинцев вернулись к работе.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Минэкономики.

«Война, разрушенные и закрытые из-за боевых действий предприятия, вызванное войной падение экономики, вынужденный выезд миллионов украинцев за границу и внутренняя миграция из опасных регионов в более безопасные — все это негативно сказалось на рынке труда. Однако, начиная со второй половины прошлого года, фиксируются положительные тенденции — растет количество наемных работников и вакансий от работодателей. Хотя на сегодняшний день мы еще не достигли довоенного уровня количества занятых, можем констатировать, что с марта прошлого года 600 тысяч украинцев вернулись к работе», — рассказала Бережная.

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По ее словам, по состоянию на конец 2022 года количество наемных работников по данным реестра застрахованных лиц составило 8,6 миллиона.

Причина увеличения занятости

Бережная утверждает, что активизации ситуации на рынке труда способствовали внедренные правительством программы стимулирования предпринимательства и занятости. В частности, грантовые программы єРобота, по которым можно получить от государства финансовую поддержку в виде гранта на начало или развитие бизнеса при обязательном условии создания новых рабочих мест.

Так, предприниматели, получившие в прошлом году микрогранты только по одной программе «Власна справа», создадут около 8 тысяч рабочих мест в процессе реализации своих бизнес-проектов.

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На рост занятости среди украинцев направлены также программы выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство в течение двух месяцев платит работодателю компенсацию в размере минимальной зарплаты (на 1.01.2023 год — 6700 грн).

Действуют программы компенсации части оплаты труда или ЕСВ за трудоустройство отдельных категорий населения, которым сложно найти работу — молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, лиц с инвалидностью, одиноких родителей, людей предпенсионного возраста.

«Набирает обороты проект „Армия восстановления“, благодаря которому мы привлекаем безработных к выполнению общественно полезных работ по восстановлению страны. На сегодняшний день к выполнению таких работ привлечено уже более 9,5 тысячи безработных в 14 областях. Безоговорочным лидером в этом проекте является Полтавская область, в которой привлечены 2800 безработных. Отмечу, что эти люди получают от государства оплату по меньшей мере в 6 700 грн, что больше, чем средний размер пособия по безработице. Государство уже выплатило безработным за выполнение работ по восстановлению 63 млн грн», — сообщила Бережная.

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