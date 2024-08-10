Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации — Finance.ua

Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации Сегодня 08:06

Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации, Фото: freepik

По состоянию на 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.

Эти данные сообщили DOU представители проектного офиса Дія City.

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Отмечается, что в июле таких компаний было 575.

Чтобы получить статус критически важного для функционирования экономики, компания должна отвечать хотя бы трем критериям из семи, определенных в постановлении КМУ. Далее — подготовить и предоставить подтверждающие документы Министерству цифровой трансформации.

Статус предприятия, критически важного для функционирования экономики, предоставляется в год, затем нужно снова подавать документы, чтобы его подтвердить.

«Компании активно обращаются в министерство, чтобы получить статус критически важных для экономики. В этой процедуре ничего не изменилось. За последние две недели 100 компаний получили этот статус через нас», — добавили в министерстве.

Издание пишет, что по старой процедуре — предоставлением списков специалистов через Минцифры — забронировано 5000 работников из 363 компаний.

Напомним, в июле на DOU была 5221 вакансия — рекорд с начала полномасштабного вторжения. За год (с июля 2023 года) количество вакансий выросло на 37%. Среднее количество откликов выросло в 27 категориях, в 23 уменьшилось.

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Dou По материалам:

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