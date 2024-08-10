Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации

35
Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации
Сколько ІТ-работников получили бронирование от мобилизации, Фото: freepik
По состоянию на 7 августа в Украине есть 700 ІТ-компаний, которые получили статус критически важных для функционирования экономики и могут бронировать работников.
Эти данные сообщили DOU представители проектного офиса Дія City.
Читайте также
Отмечается, что в июле таких компаний было 575.
Чтобы получить статус критически важного для функционирования экономики, компания должна отвечать хотя бы трем критериям из семи, определенных в постановлении КМУ. Далее — подготовить и предоставить подтверждающие документы Министерству цифровой трансформации.
Статус предприятия, критически важного для функционирования экономики, предоставляется в год, затем нужно снова подавать документы, чтобы его подтвердить.
Читайте также
«Компании активно обращаются в министерство, чтобы получить статус критически важных для экономики. В этой процедуре ничего не изменилось. За последние две недели 100 компаний получили этот статус через нас», — добавили в министерстве.
Издание пишет, что по старой процедуре — предоставлением списков специалистов через Минцифры — забронировано 5000 работников из 363 компаний.
Напомним, в июле на DOU была 5221 вакансия — рекорд с начала полномасштабного вторжения. За год (с июля 2023 года) количество вакансий выросло на 37%. Среднее количество откликов выросло в 27 категориях, в 23 уменьшилось.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.