Сколько средств выплатили за время бета-тестирования «Национального кешбэка» — Finance.ua

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Сколько средств выплатили за время бета-тестирования «Национального кешбэка»

Казна и Политика
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Сколько средств выплатили за время бета-тестирования «Национального кешбэка»
Сколько средств выплатили за время бета-тестирования «Национального кешбэка»
Программа поддержки граждан «Национальный кешбэк» официально запустилась 11 октября после завершения бета-тестирования.
Об этом сообщило Министерство экономики.

Сколько средств выплатили за время бета-теста

За время бета-тестирования программы, которое длилось со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 миллионов карт.
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К программе присоединились 11 банков, сотни представителей ритейла и тысячи производителей, которые добавили 260 тысяч товаров.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что сейчас можно говорить о том, что программа работает корректно. Уже протестированы все системы, осуществили необходимые настройки.

Банковские карты c кешбэком 💳

«И с сегодняшнего дня запускаем „Национальный кешбэк“ уже полноценно, стартует рекламная кампания. Мы продолжим оказывать техническую поддержку нашим партнерам, в том числе и новым ритейлерам и производителям, которые продолжают присоединяться к программе», — сообщила Юлия Свириденко.
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Основные торговые сети уже маркируют свои магазины, где действует программа, и помечают на полках товары, на которые начисляется Национальный кешбэк.
Потребители видят в «Дії» начисленный кешбэк на следующий день после совершения покупки.

Как получать кешбэк от государства

Чтобы принять участие в программе, необходимо:
  • подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение. К программе присоединились следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр;
  • определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах — участниках программы;
  • открыть физическую или виртуальную карту, на которую будет начисляться кешбэк;
  • в «Дії» в разделе «Сервисы» выбрать карту «Национальный кешбэк» для выплат.
Кешбэк в 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу.
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Исключение — подакцизная продукция (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кешбэк также распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.
Максимальная сумма выплат — 3 тысячи гривен в месяц. Накопленные за месяц средства будут поступать на созданную карту раз в месяц до 20 числа следующего месяца.

На что можно потратить кешбэк

Вырученные за участие в программе «Национальный кешбэк» средства можно будет потратить на услуги — коммуналку, транспорт, лечение, мобильную связь, спорт, кино и т. д. Также их можно будет задонатить на ВСУ или приобрести военные облигации.
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Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кешбэк, невозможно. Использовать средства от кешбэка, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.
Напомним, выплаты кешбэка будут осуществляться раз в месяц, а именно до 20 числа следующего месяца.
По материалам:
Finance.ua
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