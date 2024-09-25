Национальный кешбэк: сколько компаний с владельцами из россии принимают участие в программе — Finance.ua

Национальный кешбэк: сколько компаний с владельцами из россии принимают участие в программе Сегодня 10:02 — Личные финансы

Национальный кешбэк: сколько компаний с владельцами из россии принимают участие в программе

Более 1000 компаний и 167 ФЛП присоединились к программе «Национальный кешбэк» по состоянию на 13 сентября 2024 года. Три компании из этого списка имели владельцев из российской федерации, на момент начала полномасштабного вторжения, а еще одним бизнесом до сих пор владеет гражданин россии. В целом большинство компаний в программе зарегистрировано в Киеве, на Днепропетровщине и Львовщине.

Об этом сообщает Опендатабот.

«1 038 компаний и 167 ФЛП участвуют в программе «Национальный кешбэк», которая стимулирует потребителей покупать товары, произведенные в Украине, и получать за это 10% возврат средств за покупки. Почти треть бизнесов задействована в сфере производства пищевых продуктов — 326 бизнесов «, — сказано в сообщении.

Еще почти 17% компаний занимаются розничной торговлей — 175 бизнесов. Оптовая торговля занимает третье место — 146 компаний или 14%.

Инфографика: Опендатабот

География бизнесов

Наиболее активно в программе приняли участие бизнесы из столицы: 231 компания. Далее следует Днепропетровщина — 112 компаний, а третье место занимает Львовщина — 96 компаний. В рейтинг также попали Киевщина и Харьковщина — 87 и 76 компаний соответственно.

Меньше всего бизнесов приняли участие в программе из прифронтовых регионов — Херсонщины и Донетчины — 5 и 3 компании соответственно. Ни одна компания из Луганской области также не присоединилась к программе.

Инфографика: Опендатабот

По данным Опендатабот, три из этих компаний имели российских владельцев до начала полномасштабного вторжения. Однако, на данный момент все они избавились от российского следа. Речь идет о бизнесах из Полтавщины, Черкасщины и Одесщины. Отметим, что владелец компании из Одесщины взял украинское гражданство после начала полномасштабной, поэтому бизнес лишился российского следа на законных основаниях.

Тем не менее, один из бизнесов, участвующий в программе Национального кешбэка, до сих пор принадлежит россиянину. Это компания ООО «Эмбавуд Украина», которая занимается производством мебели и зарегистрирована в Самборе Львовской области.

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В прошлом году доход компании составил более 180 млн грн, а чистая прибыль свыше 10 млн грн. Более того, бизнес активно участвует в государственных тендерах: так, в этом году компания уже выиграла 2 тендера на сумму более 914 тысяч грн на поставку мебели для коммунального предприятия в Киеве и Укравтодора. Стоит отметить, что у компании были проблемы из-за собственника, связанного со страной-агрессором, еще накануне полномасштабного вторжения в 2021 году.

Напомним, более 18 тысяч компаний имели владельцев из рф по состоянию на 24 февраля 2022 года. Несмотря на законодательный запрет, 621 компания избавилась от российского следа с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как свидетельствует аналитика R&D центра YouControl, общая выручка компаний с иностранными инвестициями, предоставивших финансовую отчетность за 2023 год, составляет 189 млрд грн.

Справка Finance.ua:

В начале сентября 2024 года в Украине стартовал новый правительственный проект «Национальный кешбэк». В рамках программы украинцы могут получать 10% кешбэка от стоимости покупки, который зачисляется на специальную банковскую карту;

выплаты кешбэка будут осуществляться раз в месяц, а именно — до 20 числа следующего месяца;



максимальная сумма собранного за месяц кешбэка (и выплат) — 3 000 гривен.



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