НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов рф — Finance.ua
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НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов рф

Фондовый рынок
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НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов рф
НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов рф
Национальный банк Украины вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов российской федерации.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы „усвоили“ этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», — сказал он.
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Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», которые заявили о наличии паспортов рф у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто позика» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Наталии Манучаровых.
Олейник добавил, что во время вывода с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пэй» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: собственники заявились как граждане Украины, имея паспорта рф.
«Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ. — Ред.), на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», — утверждает зампредседателя.
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По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен смогла стать критическим участником рынка.
«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с „непонятным“ следом, написали еще раз уточнение и оказалось, что след есть», — констатировал он.
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НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «Финансовая компания «Элаенс» (ТМ «Fondy»).
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«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «ФК «Элаенс» связей с российской федерацией», — было сказано на сайте регулятора.
Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элаенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пэй» в июле 2024 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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