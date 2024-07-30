В ЕС призвали принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз гражданам рф — Finance.ua

В ЕС призвали принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз гражданам рф Сегодня 13:34

Недавнее решение Венгрии послабить визовые ограничения для российских туристов — это открытая дверь для шпионов, и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры.

Об этом заявил глава крупнейшей партии Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, выдача европейских виз позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает «серьезные опасения относительно национальной безопасности».

Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре.

В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам восьми стран, включая россию и беларусь, въезжать в Венгрию без проверок безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию ​​по российским технологиям.

Вебер считает, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии «сомнительна», и предупредил, что она может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально разрешить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, создавая серьезный риск для национальной безопасности».

«Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС», — заявил он.

Он также призвал ЕС принять строгие меры по защите целостности Шенгенской зоны, уменьшить риск безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал ответную реакцию лидеров ЕС после визита в москву для переговоров с российским диктатором владимиром путиным, якобы для посредничества в мирных переговорах между россией и Украиной.

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