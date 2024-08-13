В Литве расследуют дело о контрабанде санкционных товаров в рф на почти 2 млн евро — Finance.ua

В Литве расследуют дело о контрабанде санкционных товаров в рф на почти 2 млн евро Сегодня 20:20 — Криминал

В Литве расследуют дело о контрабанде санкционных товаров в рф на почти 2 млн евро

В Литве расследуют дело о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в россию на почти 2 миллиона евро. Подозреваемые — семь физических и четыре юридических лица.

Об этом говорится в пресс-релизе Службы расследования финансовых преступлений при МВД Литвы.

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Собранные литовскими властями данные свидетельствуют, что группа из пяти граждан Литвы, якобы выполняя указания граждан россии, пыталась обойти международные санкции, введенные против рф, и вывезти в россию товары, запрещенные к экспорту. При этом о каких именно товарах идет речь, не уточняется.

Отмечается, что группа закупила эти товары в странах Евросоюза с марта 2022 года по август 2024 года, используя экспортные декларации с ложными наименованиями и указывая в документах страны назначения, такие как Турция, Казахстан, Узбекистан и беларусь. Общая стоимость незаконно экспортируемых товаров превышает 1,9 миллиона евро.

В рамках расследования правоохранители провели 18 обысков в домах, автомобилях и деловых помещениях подозреваемых в Вильнюсе. Были изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры и серверы с информацией о деятельности подозреваемых.

На данный момент всем подозреваемым выдвинуты обвинения, и на их имущество наложены временные ограничения. Прокуратура предупреждает, что за нарушение международных санкций и контрабанду предусмотрены строгие меры наказания, включая штрафы и лишение свободы на срок до восьми лет.

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