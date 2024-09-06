Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка — Finance.ua

Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка

Украинские банки на среду выпустили 288 тыс. карт, на которые будут начислять компенсацию по государственной программе «Национальный кешбэк», сообщила вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«За два дня наши банки-партнеры (госпрограммы „Национального кешбэка“. — Ред.) — это, по сути, все крупнейшие банки в нашем государстве, выпустили суммарно 288 тысяч карт», — сказала она.

По словам Свириденко, к госпрограмме присоединились уже более 600 производителей, зарегистрировавших в системе 63 тысячи товаров.

«На момент запуска программы девять торговых сетей уже насчитали кешбэк, еще около 40 в процессе присоединения», — отметила первый вице-премьер.

Она напомнила, что программа Кешбэка стартовала 2 сентября в режиме бета-тестирования, которое ориентировочно продлится около месяца.

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Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на заседании 20 августа утвердил порядок предоставления «Национального кешбэка», согласно которому украинцы смогут получить компенсацию 10% стоимости купленных ими товаров. Максимальный объем кешбэка — 3 тыс. грн/месяц, средства можно потратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, задонатить ВСУ или купить военные облигации.

Справка Finance.ua:

Со 2 сентября 2024 года официально запустилась программа, позволяющая гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн.

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