Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка — Finance.ua
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Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка

Финтех и Карты
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Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка
Банки выпустили 288 тыс. карт для выплаты государством кешбэка
Украинские банки на среду выпустили 288 тыс. карт, на которые будут начислять компенсацию по государственной программе «Национальный кешбэк», сообщила вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«За два дня наши банки-партнеры (госпрограммы „Национального кешбэка“. — Ред.) — это, по сути, все крупнейшие банки в нашем государстве, выпустили суммарно 288 тысяч карт», — сказала она.
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По словам Свириденко, к госпрограмме присоединились уже более 600 производителей, зарегистрировавших в системе 63 тысячи товаров.
«На момент запуска программы девять торговых сетей уже насчитали кешбэк, еще около 40 в процессе присоединения», — отметила первый вице-премьер.
Она напомнила, что программа Кешбэка стартовала 2 сентября в режиме бета-тестирования, которое ориентировочно продлится около месяца.
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Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на заседании 20 августа утвердил порядок предоставления «Национального кешбэка», согласно которому украинцы смогут получить компенсацию 10% стоимости купленных ими товаров. Максимальный объем кешбэка — 3 тыс. грн/месяц, средства можно потратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, задонатить ВСУ или купить военные облигации.

Справка Finance.ua:

  • Со 2 сентября 2024 года официально запустилась программа, позволяющая гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн.

Платежные карты банков Украины

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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