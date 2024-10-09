Сколько украинцев уже оформили карту для «Национального кешбэка» — Finance.ua

Сколько украинцев уже оформили карту для «Национального кешбэка» Сегодня 09:30 — Финтех и Карты

Сколько украинцев уже оформили карту для «Национального кешбэка»

21% опрошенных украинцев оформили банковскую карту для участия в программе «Национальный кешбэк».

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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«Уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов (от 14% среди ответивших, что их семья „едва сводит концы с концами“ до 24,5% среди тех, кто отвечает, что „живет обеспеченно“)», — отмечают авторы исследования.

Также он растет с ростом уровня образования респондентов (от 12% среди имеющих неполное или общее среднее образование до 28% среди людей с высшим образованием). В программе принимают участие только 12% людей старшего (60 и более лет) возраста, тогда как и в других возрастных группах — от 22% до 29%.

Отвечая о главной причине, почему они не оформили банковскую карту для участия в этой программе, большинство из тех, кто не участвует в ней (или 40% всех опрошенных), назвали причиной отсутствие информации о программе.

14% среди всех опрошенных считают, что участие в этой программе им ничего не даст, 8% просто еще не успели оформить банковскую карту для участия в программе, но собираются это сделать позже.

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5% респондентов назвали главной причиной того, что им непонятно, как именно нужно оформлять эту карту, и 2% — что процедура участия в программе слишком сложная.

2% респондентов вообще не пользуются банковскими картами. 0,7% опрошенных ответили, что редко покупают украинские товары.

Неучастие в программе «Национальный Кэшбэк» из-за отсутствия информации о ней чаще объясняют жители Южного (53,5%) и Западного (47%) регионов. Чем ниже уровень образования респондентов, тем чаще они указывают на эту причину (от 30% среди людей с высшим образованием до 50% среди тех, у кого неполное или общее среднее образование).

Также эту причину чаще называют представители старшей возрастной группы (52%, в то время как в других возрастных группах — от 30% до 40%) и люди с низкими доходами (46% среди тех, кто ответил, что их семья «едва сводит концы с концами») и 30,5% среди тех, кто отвечает, что «живет обеспеченно»). Среди жителей сел и поселков ее назвали 47%, в то время как среди жителей городов — 36%.

Чем выше уровень благосостояния респондентов, тем чаще они считают, что участие в этой программе им ничего не даст (доля таких растет от 10% среди тех, кто ответил, что их семья «едва сводит концы с концами» до 18% среди тех, кто отвечает, что «живет обеспеченно»). В то время как среди представителей беднейшей группы больше, чем по массиву опрошенных в целом, есть доля тех, кто вообще не пользуется банковскими картами (7%).

Справка Finance.ua:

«Национальный кешбэк» — это государственная программа поддержки украинских производителей, в рамках которой граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров;

чтобы присоединиться к «Национальному кешбэку», нужно зайти в мобильное приложение «Дія» в разделе «Сервисы» и выбрать соответствующее приложение. Далее сервис предложит перечень банков для открытия карты. Если карта уже есть, то в приложении нужно ее выбрать;

размер кешбэка составляет 10% от цены приобретенного украинского товара. В общей сложности за месяц максимально можно собрать 3 тыс. грн кешбэка. То есть даже купив украинских товаров на сумму свыше 30 тыс. грн в месяц, человек сможет получить только 3 тыс. грн.



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