«Национальный кешбэк»: сколько средств начислили украинцам — Finance.ua

«Национальный кешбэк»: сколько средств начислили украинцам Сегодня 17:12

«Национальный кешбэк»: сколько средств начислили украинцам

В рамках экспериментальной программы «Национальный кешбэк», которая началась в сентябре 2024 года, гражданам уже вернули более 23 миллионов гривен компенсаций. Это касается начислений кешбэка за покупку украинских товаров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, по результатам действия бета-теста за последние три недели украинцам вернули 23,6 млн гривен Нацкешбэка.

«Продолжаем публичный бета-тест одной из самых масштабных услуг в истории цифрового государства — Нацкешбэка», — сообщил Федоров.

Ключевые результаты:

граждане открыли 1,6 млн карт Нацкешбэка;

к программе присоединились десять банков;

участвуют в программе 1,137 тыс. производителей.

«Часть банков-партнеров уже настроили передачу данных о транзакциях. Это позволило вычислить и отразить в Дії кешбэк за покупки их клиентов за период со 2 по 22 сентября. Для ряда банков тестирование систем еще продолжается», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министерр экономики Украины Юлия Свириденко.

По состоянию на 23 сентября у «Национальному кешбэку» уже присоединились около 1,5 млн украинцев и открыли в банках 1,65 млн карт.

В Министерстве экономики отметили, что ценники с логотипом программы или другие обозначения уже находятся в сетях: АТБ, Эпицентр, Аврора, Таврия В, Копилка, WOG, Comfy. Кроме того, теперь на сайте программы доступен поиск товаров и магазинов.

Напомним, в рамках программы Нацкешбэк гражданам государство насчитывает 10% компенсации на специальную карту за покупку товаров украинских производителей. Максимальная ежемесячная сумма , которую будут возвращать — 3 тыс. гривен.

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