«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев — Finance.ua
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«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев

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«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев
«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев
В начале сентября 2024 года в Украине стартовал новый правительственный проект «Национальный кешбэк», позволяющий получать компенсации за приобретение украинской продукции.
Об этом пишет Тhe Page.
В рамках программы украинцы могут получать 10% кешбэка от стоимости покупки, который зачисляется на специальную банковскую карту.
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Инициатива быстро обрела популярность — в проекте принимают участие более 40 тысяч товаров.

За какие товары украинцы чаще всего получают кешбэк

Чаще всего украинцы получали кешбэк в первые дни работы программы за такие товары:
  • носки — более 1,26 тыс. единиц;
  • футболки — около 390 единиц;
  • корм для кошек — более 340 единиц;
  • брюки — 340 единиц;
  • тетради офисные — более 325 единиц;
  • вытяжки кухонные — около 300 единиц;
  • костюмы — 290 единиц;
  • эмаль — более 250 единиц;
  • обои — около 250 товаров;
  • двери входные — более 210 товаров.
Этот перечень подчеркивает разнообразие продукции, которую украинцы могут приобрести для получения денежной компенсации от одежды до бытовых товаров.
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Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить в месяц, составляет 3000 гривен.

О программе

Программа призвана стимулировать покупку продуктов украинского производства и поддержать экономику.

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Полученный кешбэк нельзя обналичить. Для участия в программе граждане должны открыть карту через банки-партнеры, в частности, ПриватБанк или Монобанк.
Со специальной карты, на которую он начислен, можно будет оплатить:
  • медицинские услуги;
  • спорт, кино, заведения питания;
  • коммунальные услуги;
  • мобильная связь;
  • транспорт;
  • донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.
В программе принимают участие ряд магазинов, в том числе АТБ, Сильпо, Новус, Варус, Ашан.
Официальный перечень товаров и магазинов публикуют на сайте государственной программы «Сделано в Украине».
Напомним, украинцы, которые присоединились к бета-тестированию программы Национальный кешбэк, уже видят свой кешбэк за 2−3 сентября в Дії.

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По материалам:
Обозреватель
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