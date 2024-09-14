«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев — Finance.ua

«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев Сегодня 08:17

«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев

В начале сентября 2024 года в Украине стартовал новый правительственный проект «Национальный кешбэк», позволяющий получать компенсации за приобретение украинской продукции.

Об этом пишет Тhe Page.

В рамках программы украинцы могут получать 10% кешбэка от стоимости покупки, который зачисляется на специальную банковскую карту.

Инициатива быстро обрела популярность — в проекте принимают участие более 40 тысяч товаров.

За какие товары украинцы чаще всего получают кешбэк

Чаще всего украинцы получали кешбэк в первые дни работы программы за такие товары:

носки — более 1,26 тыс. единиц;

футболки — около 390 единиц;

корм для кошек — более 340 единиц;

брюки — 340 единиц;

тетради офисные — более 325 единиц;

вытяжки кухонные — около 300 единиц;

костюмы — 290 единиц;

эмаль — более 250 единиц;

обои — около 250 товаров;

двери входные — более 210 товаров.

Этот перечень подчеркивает разнообразие продукции, которую украинцы могут приобрести для получения денежной компенсации от одежды до бытовых товаров.

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Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить в месяц, составляет 3000 гривен.

О программе

Программа призвана стимулировать покупку продуктов украинского производства и поддержать экономику.

Полученный кешбэк нельзя обналичить. Для участия в программе граждане должны открыть карту через банки-партнеры, в частности, ПриватБанк или Монобанк.

Со специальной карты, на которую он начислен, можно будет оплатить:

медицинские услуги;

спорт, кино, заведения питания;

коммунальные услуги;

мобильная связь;

транспорт;

донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.

В программе принимают участие ряд магазинов, в том числе АТБ, Сильпо, Новус, Варус, Ашан.

Официальный перечень товаров и магазинов публикуют на сайте государственной программы « Сделано в Украине ».

Напомним, украинцы, которые присоединились к бета-тестированию программы Национальный кешбэк, уже видят свой кешбэк за 2−3 сентября в Дії.

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Обозреватель По материалам:

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