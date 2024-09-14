«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев — Finance.ua

«Национальный кешбэк»: какие товары пользуются наибольшей популярностью среди украинцев
В начале сентября 2024 года в Украине стартовал новый правительственный проект «Национальный кешбэк», позволяющий получать компенсации за приобретение украинской продукции.
Об этом пишет Тhe Page.
В рамках программы украинцы могут получать 10% кешбэка от стоимости покупки, который зачисляется на специальную банковскую карту.
Инициатива быстро обрела популярность — в проекте принимают участие более 40 тысяч товаров.
За какие товары украинцы чаще всего получают кешбэк
Чаще всего украинцы получали кешбэк в первые дни работы программы за такие товары:
- носки — более 1,26 тыс. единиц;
- футболки — около 390 единиц;
- корм для кошек — более 340 единиц;
- брюки — 340 единиц;
- тетради офисные — более 325 единиц;
- вытяжки кухонные — около 300 единиц;
- костюмы — 290 единиц;
- эмаль — более 250 единиц;
- обои — около 250 товаров;
- двери входные — более 210 товаров.
Этот перечень подчеркивает разнообразие продукции, которую украинцы могут приобрести для получения денежной компенсации от одежды до бытовых товаров.
Максимальная сумма кешбэка, которую можно получить в месяц, составляет 3000 гривен.
О программе
Программа призвана стимулировать покупку продуктов украинского производства и поддержать экономику.
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Полученный кешбэк нельзя обналичить. Для участия в программе граждане должны открыть карту через банки-партнеры, в частности, ПриватБанк или Монобанк.
Со специальной карты, на которую он начислен, можно будет оплатить:
- медицинские услуги;
- спорт, кино, заведения питания;
- коммунальные услуги;
- мобильная связь;
- транспорт;
- донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.
В программе принимают участие ряд магазинов, в том числе АТБ, Сильпо, Новус, Варус, Ашан.
Официальный перечень товаров и магазинов публикуют на сайте государственной программы «Сделано в Украине».
Напомним, украинцы, которые присоединились к бета-тестированию программы Национальный кешбэк, уже видят свой кешбэк за 2−3 сентября в Дії.
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