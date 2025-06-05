Сколько продлиться война: какой альтернативный сценарий для бюджета — Finance.ua

Сколько продлиться война: какой альтернативный сценарий для бюджета
Как заявил министр финансов Сергей Марченко, потребности бюджета Украины в расходах на оборону могут увеличиться. Министерство финансов готовит альтернативный сценарий на 2026 год.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, который транслирует заседание ВР в Youtube.
Министр также сообщил, что Минфин не успел до 1 июня подготовить проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы.
По базовому сценарию программы с МВФ Украина в 2026 году должна сократить дефицит бюджета до 9,9% (с 19,4%), что означает сокращение расходов на сотни миллиардов.
Но благодаря переговорам ситуация улучшилась.
«Но прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный, предусматривающий продолжение боевых действий весь период 2026 года», — сказал он.
Украине требуются дополнительные расходы из бюджета на войну и в 2025 году.
Деньги на оружие
«На Вооруженные силы по состоянию на сегодняшний день финансирования недостаточно из-за многих факторов. Поэтому будем в ближайшее время выходить с пересмотром бюджета», — сказал он.
Напомним, в апреле расходы общего фонда государственного бюджета составили 329,9 млрд грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Министр подчеркнул, что оценивать ситуацию на 2026 год пока очень сложно из-за постоянной турбулентности. По его словам, настроение колеблется от ожиданий мирных договоренностей до опасений новых масштабных атак.
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