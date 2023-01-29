Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в Польше — Finance.ua
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Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в Польше

Недвижимость
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Среднестатистическому жителю Польши необходимо откладывать 80% зарплаты в течение 7 лет, чтобы купить квартиру на 50 квадратных метров. На фоне остальных государств Европы это лучший показатель.
Об этом свидетельствуют данные портала GetHome.pl. Эксперты подчеркивают, что для расчета бралась заработная плата в размере 6 287,79 злотых.

Сколько нужно откладывать на жилье в Польше

Как отмечается в исследовании, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров в Польше, нужно откладывать практически всю среднюю месячную заработную плату (6 300 злотых или 1340 евро) в течение 7 лет. В общей сложности медианная стоимость жилья по стране составляет более 107 тысяч евро.
При этом в других странах Европы приобрести свое жилье сложнее. К примеру, в Чехии на покупку аналогичного метража придется отложить 120 зарплат, а в Словакии — 140.
Проще всего приобрести собственную квартиру в Дании, для этого придется отложить 40 зарплат, а также в Ирландии — 50. Средняя доступность жилья по отношению к зарплатам зафиксирована в:
  • Испании (65),
  • Италии (85),
  • Германии (90),
  • Франции (95).

Дорогие кредиты и программа «Первая квартира»

По данным банка PKO, в результате подорожания квадратных метров и кредитов у поляков возникла проблема с поиском доступного жилья.
Сейчас проблему может решить новая госпрограмма «Первая квартира» с кредитом под 2%, которая заработает с середины 2023 года. По этой программе первые 10 лет государство будет покрывать разницу с заниженной кредитной ставкой. Получить кредит смогут жители в возрасте до 45 лет.
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По материалам:
Телеканал 24
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