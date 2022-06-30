Сколько Илон Маск платит разработчикам в SpaceX и Tesla — Finance.ua

Сколько Илон Маск платит разработчикам в SpaceX и Tesla
Уровень зарплат разработчиков в компаниях SpaceX и Tesla не сильно отличается, достигая нескольких сот тысяч долларов в год.
Об этом пишет Dice.
Tesla
Хотя капитализация компании в этом году упала на 30%, она все еще превышает $600 млрд, а электрокары Tesla — лидеры по продажам. Это самый большой из активов Маска.
Инженеры-программисты, делающие электромобили более «умными», получают высокую, но не экстраординарную зарплату по сравнению с другими крупнейшими техкомпаниями.
Компенсация состоит из ставки, выплат за акции и бонусов и колеблется от $124 тысяч до $316 тысяч ($10–26 тысяч в месяц).
SpaceX
Капитализация SpaceX в разы скромнее, зато инженеры-программисты вместе со своими коллегами по аппаратному обеспечению за последние несколько лет добились невероятных успехов, включая разработку многоразовых ракет. За эти достижения они получают от $165 тысяч до $329 тысяч ($14-27 тысяч в месяц).
Другие проекты
Краудсорсинговых данных по зарплатам в Neuralink и The Boring Company (компания, прокладывающая тоннели) нет, но американский сайт отзывов сотрудников о компаниях Glassdoor оценивает вознаграждение инженеров-программистов в размере $83 тысячи в год, а в Neuralink — от $140 тысяч до $150 тысяч.
Справка Finance.ua:
- ранее в сети появились данные средних зарплат 19 крупнейших в мире технологических компаний. Из-за разного состава сотрудников и бизнес-направлений показатели зарплаты в некоторых компаниях вызывают удивление. Так, наибольший уровень средней зарплаты оказался в Meta/Facebook — $292,785 в год;
- издание Business Insider опубликовало информацию о зарплатах сотрудников Amazon. В списке бухгалтеры, разработчики, менеджеры продуктов и аналитики.
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