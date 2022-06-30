Сколько Илон Маск платит разработчикам в SpaceX и Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько Илон Маск платит разработчикам в SpaceX и Tesla

Мир
25
Сколько Илон Маск платит разработчикам в SpaceX и Tesla
Сколько Илон Маск платит разработчикам в SpaceX и Tesla
Уровень зарплат разработчиков в компаниях SpaceX и Tesla не сильно отличается, достигая нескольких сот тысяч долларов в год.
Об этом пишет Dice.

Tesla

Хотя капитализация компании в этом году упала на 30%, она все еще превышает $600 млрд, а электрокары Tesla — лидеры по продажам. Это самый большой из активов Маска.
Инженеры-программисты, делающие электромобили более «умными», получают высокую, но не экстраординарную зарплату по сравнению с другими крупнейшими техкомпаниями.
Компенсация состоит из ставки, выплат за акции и бонусов и колеблется от $124 тысяч до $316 тысяч ($10–26 тысяч в месяц).
Таблица: Dice
Таблица: Dice

SpaceX

Капитализация SpaceX в разы скромнее, зато инженеры-программисты вместе со своими коллегами по аппаратному обеспечению за последние несколько лет добились невероятных успехов, включая разработку многоразовых ракет. За эти достижения они получают от $165 тысяч до $329 тысяч ($14-27 тысяч в месяц).
Таблица: Dice
Таблица: Dice

Другие проекты

Краудсорсинговых данных по зарплатам в Neuralink и The Boring Company (компания, прокладывающая тоннели) нет, но американский сайт отзывов сотрудников о компаниях Glassdoor оценивает вознаграждение инженеров-программистов в размере $83 тысячи в год, а в Neuralink — от $140 тысяч до $150 тысяч.

Справка Finance.ua:

  • ранее в сети появились данные средних зарплат 19 крупнейших в мире технологических компаний. Из-за разного состава сотрудников и бизнес-направлений показатели зарплаты в некоторых компаниях вызывают удивление. Так, наибольший уровень средней зарплаты оказался в Meta/Facebook — $292,785 в год;
  • издание Business Insider опубликовало информацию о зарплатах сотрудников Amazon. В списке бухгалтеры, разработчики, менеджеры продуктов и аналитики.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Highload
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.