Скільки платять співробітникам Apple, Facebook та інших IT-гігантів: інфографіка — Finance.ua

Скільки платять співробітникам Apple, Facebook та інших IT-гігантів: інфографіка

Вчора 18:06 — Особисті фінанси

Скільки платять співробітникам Apple, Facebook та інших IT-гігантів: інфографіка

У мережі з’явилися дані середніх зарплат 19 найбільших у світі технологічних компаній.

Про це пише Dice

Через різний склад співробітників та бізнес-напрямків показники зарплати в деяких компаніях викликають подив. Так, найбільший рівень середньої зарплати виявився в Meta/ Facebook — $292,785 на рік, а найнижчий у Amazon — $32,855 на рік.

Найбільше протягом 2021 року зарплати знизилися в HP, Netflix та Tesla, тим часом рівень компенсації значно зріс у Citrix (55%), Apple (18%) та Activision Blizzard (18%).

Інфографіка Dice

Чому розбіжність у зарплатах настільки сильна? Річ у тім, що в Apple, Amazon та Tesla є склади, роздрібна торгівля та фабрики. Там співробітники заробляють менше, ніж висококваліфіковані технологи, що знижує показник середньої зарплати.

Стосовно IBM — трохи складніше пояснити, оскільки вона не має такого великого роздрібу або виробництва. Ймовірно, підрозділи IBM, що займаються консультаційними та бізнес-послугами, не платять співробітникам стільки, скільки могли б заробляти в інших фірмах.

Тим часом компанії, в яких працюють айтівці та керівники (Alphabet/Google, Salesforce і Facebook/Meta), демонструють надзвичайно високі середні зарплати.

Тому слід пам’ятати, що навіть у компаніях з нижчою медіанною оплатою досвідчені айтівці можуть заробляти дуже багато. Наприклад, Amazon нещодавно підвищила максимальну базову зарплату до $350 тисяч на рік.

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