Скільки заробляють співробітники Amazon: список середніх зарплат — Finance.ua

Скільки заробляють співробітники Amazon: список середніх зарплат
Видання Business Insider опублікувало інформацію про зарплату співробітників Amazon. В списку бухгалтери, розробники, продуктові менеджери та аналітики.
Бухгалтери та аудитори
- Фінансовий аналітик II: $73 486 — $100 252
- Фінансовий аналітик III: $83 845 — $143 054
- Менеджер: $87 797 — $160 000
Бізнес-аналітика
- Бізнес-аналітик I: $38 958 — $85 000
- Бізнес-аналітик II: $53 102 — $120 000
- Бізнес-аналітик III: $95 472 — $146 000
- Інженер з бізнес-аналітики II: $38 958 — $125 000
- Інженер з бізнес-аналітики III: $99 000 — $151 000
Вчені з комп’ютерних та інформаційних досліджень
- Вчений-прикладник I: $62 483 — $185 000
- Вчений-прикладник II: $99 736 — $185 000
- Вчений-прикладник III: $130 146 — $185 000
- Вчений-дослідник I: $112 200 — $151 300
- Вчений-дослідник II: $101 587 — $176 500
Менеджери з комп’ютерних та інформаційних систем
- Менеджер II, розробка програмного забезпечення: $102 440 — $166 500
- Менеджер IIІ, розробка програмного забезпечення: $137 530 — $193 731
- Продуктовий менеджер ІІ: $98 904 — $158 000
- Продуктовий менеджер III: $127 629 — $193 731
- Старший менеджер, розробка програмного забезпечення: $159 100 — $180 190
- Технічний менеджер програми III: $127 629 — $193 731
Інженери з комп’ютерного обладнання
- Інженер з розробки апаратного забезпечення II: $78 458 — $169 000
- Інженер з розробки апаратного забезпечення III: $109 928 — $179 566
Архітектори комп’ютерних мереж
- Інженер з розробки мережі I: $91 146 — $160 000
- Інженер з розробки мережі II: $116 230 — $155 400
Архітектори баз даних
- Інженер даних І: $125 800 — $140 000
Економісти
- Економіст І: $84 947 — $152 000
- Економіст ІІ: $104 270 — $158 200
Фінансові менеджери
- Фінансовий аналітик III: $129 043 — $130 000
Графічні дизайнери
- UX Designer II: $46 862 — $$164 000
- UX Designer III: $84 032 — $163 000
Інженери промисловості
- Промисловий дизайнер II: $72 821 — $130 000
Аналітики інформаційної безпеки
- Інженер з безпеки I: $67 392 — $180 000
- Інженер безпеки II: $91 333 — $185 000
Менеджери проектів з інформаційних технологій
- Менеджер з продуктів III: $85 155 — $185 000
Логісти
- Операційний інженер I: $55 349 — $75 000
- Операційний інженер II: $48 547 — $107 445
- Спеціаліст із закупівель II: $58 885 — $90 000
- Менеджер ланцюга постачання II: $78 146 — $111 000
Аналітики з маркетингових досліджень та спеціалісти з маркетингу
- Менеджер з продуктів III: 93 101 — 160 000
- Маркетинг з продуктів III: $88 941 — $128 000
Менеджери з маркетингу
- Менеджер з продуктів III: $128 000 — $169 312
Операційні аналітики
- Бізнес-аналітик II: $86 800 — $99 500
- Бізнес-інженер Intel II: $97 500 — $122 100
- PMT III — Зовнішні послуги: $104 374 — $183 000
- Менеджер з продуктів II: $88 275 — $152 000
- Менеджер з продуктів III: $104 374 — $170 145
- Менеджер з продуктів III — технічний: 104 374 — 180 000
- Менеджер програми I: $20 259 — $100 700
- Програмний менеджер II: $38 938 — $116 800
- Менеджер програми III: $84 822 — $161 362
- Менеджер ризиків II: 88 500 — 101 000
- Технічний менеджер програми III: $84 822 — $183 000
Розробники програмного забезпечення, додатки
- Front-End інженер I: $75 858 — $148 500
- Front-End інженер II: $92 082 — $185 000
- Інженер з розробки IT-додатків II: $67 933 — $150 000
- Менеджер III, розробка програмного забезпечення: $107 931 — $185 000
- Головний інженер з розробки програмного забезпечення: $140 920 — $185 000
- Старший менеджер, розробка програмного забезпечення: $119 350 — $185 000
- Інженер програмного забезпечення II: $144 000 — $160 000
- Інженер з розробки програмного забезпечення I: $52 790 — $175 000
- Інженер з розробки програмного забезпечення II: $66 477 — $185 000
- Інженер з розробки програмного забезпечення III: $96 450 — $185 000
- Інженер з підтримки III: $77 189 — $8 2201
- Інженер з підтримки IV: $80 163 — $120 000
- Технічний менеджер програми II: $89 128 — $175 000
- Технічний менеджер програми III: $119 350 — $167 000
Розробники програмного забезпечення, системне програмне забезпечення
- Інженер з розробки апаратного забезпечення III: $149 000 — $172 000
- Менеджер III: $109 138 — $175 000
- Інженер із забезпечення якості I: $75 462 — $140 000
- Інженер із забезпечення якості II: $75 462 — $170 800
- Інженер із забезпечення якості III: $97 760 — $179 000
- Інженер з розробки програмного забезпечення I-TEST: $97 760 — $135 000
- Інженер з розробки програмного забезпечення II-TEST: $101 754 — $166 000
- Інженер з розробки програмного забезпечення III-TEST: $140 920 — $185 000
- Архітектор рішень III: $140 920 — $160 000
- Інженер з розробки системи II: $94 037 — $180 000
- Інженер з розробки системи III: $140 920 — $160 000
Інженери із забезпечення якості програмного забезпечення та тестувальники
- Інженер із забезпечення якості II: $78 562 — $130 000
Статистика
- Інженер з даних I: $54 579 — $162 540
- Інженер з даних II: $61 318 — $171 800
- Інженер з даних III (24): $89 960 — $180 000
- Data Scientist I: $67 350 — $152 000
- Data Scientist II: $71 947 — $185 000 доларів
- Data Scientist III: $104 832 — $182 600
- Менеджер III, інженерія даних: $76 190 — $160 000
Менеджери ланцюга постачання
- Менеджер ланцюга постачання II: $104 500 — $155 480
Менеджери з транспортування, зберігання та розподілу
- Менеджер з операцій Pathways — MBA: $115 336 — $130 650
- Менеджер програми III: $98 696 — $144 000
- Старший менеджер з операцій: $90 230 — $149 600
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