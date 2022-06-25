Скільки заробляють співробітники Amazon: список середніх зарплат — Finance.ua

Скільки заробляють співробітники Amazon: список середніх зарплат 25.06.2022, 18:04 — Особисті фінанси

Скільки заробляють співробітники Amazon: список середніх зарплат

Видання Business Insider опублікувало інформацію про зарплату співробітників Amazon. В списку бухгалтери, розробники, продуктові менеджери та аналітики.

Бухгалтери та аудитори

Фінансовий аналітик II: $73 486 — $100 252

Фінансовий аналітик III: $83 845 — $143 054

Менеджер: $87 797 — $160 000

Бізнес-аналітика

Бізнес-аналітик I: $38 958 — $85 000

Бізнес-аналітик II: $53 102 — $120 000

Бізнес-аналітик III: $95 472 — $146 000

Інженер з бізнес-аналітики II: $38 958 — $125 000

Інженер з бізнес-аналітики III: $99 000 — $151 000

Вчені з комп’ютерних та інформаційних досліджень

Вчений-прикладник I: $62 483 — $185 000

Вчений-прикладник II: $99 736 — $185 000

Вчений-прикладник III: $130 146 — $185 000

Вчений-дослідник I: $112 200 — $151 300

Вчений-дослідник II: $101 587 — $176 500

Менеджери з комп’ютерних та інформаційних систем

Менеджер II, розробка програмного забезпечення: $102 440 — $166 500

Менеджер IIІ, розробка програмного забезпечення: $137 530 — $193 731

Продуктовий менеджер ІІ: $98 904 — $158 000

Продуктовий менеджер III: $127 629 — $193 731

Старший менеджер, розробка програмного забезпечення: $159 100 — $180 190

Технічний менеджер програми III: $127 629 — $193 731

Інженери з комп’ютерного обладнання

Інженер з розробки апаратного забезпечення II: $78 458 — $169 000

Інженер з розробки апаратного забезпечення III: $109 928 — $179 566

Архітектори комп’ютерних мереж

Інженер з розробки мережі I: $91 146 — $160 000

Інженер з розробки мережі II: $116 230 — $155 400

Архітектори баз даних

Інженер даних І: $125 800 — $140 000

Економісти

Економіст І: $84 947 — $152 000

Економіст ІІ: $104 270 — $158 200

Фінансові менеджери

Фінансовий аналітик III: $129 043 — $130 000

Графічні дизайнери

UX Designer II: $46 862 — $$164 000

UX Designer III: $84 032 — $163 000

Інженери промисловості

Промисловий дизайнер II: $72 821 — $130 000

Аналітики інформаційної безпеки

Інженер з безпеки I: $67 392 — $180 000

Інженер безпеки II: $91 333 — $185 000

Менеджери проектів з інформаційних технологій

Менеджер з продуктів III: $85 155 — $185 000

Логісти

Операційний інженер I: $55 349 — $75 000

Операційний інженер II: $48 547 — $107 445

Спеціаліст із закупівель II: $58 885 — $90 000

Менеджер ланцюга постачання II: $78 146 — $111 000

Аналітики з маркетингових досліджень та спеціалісти з маркетингу

Менеджер з продуктів III: 93 101 — 160 000

Маркетинг з продуктів III: $88 941 — $128 000

Менеджери з маркетингу

Менеджер з продуктів III: $128 000 — $169 312

Операційні аналітики

Бізнес-аналітик II: $86 800 — $99 500

Бізнес-інженер Intel II: $97 500 — $122 100

PMT III — Зовнішні послуги: $104 374 — $183 000

Менеджер з продуктів II: $88 275 — $152 000

Менеджер з продуктів III: $104 374 — $170 145

Менеджер з продуктів III — технічний: 104 374 — 180 000

Менеджер програми I: $20 259 — $100 700

Програмний менеджер II: $38 938 — $116 800

Менеджер програми III: $84 822 — $161 362

Менеджер ризиків II: 88 500 — 101 000

Технічний менеджер програми III: $84 822 — $183 000

Розробники програмного забезпечення, додатки

Front-End інженер I: $75 858 — $148 500

Front-End інженер II: $92 082 — $185 000

Інженер з розробки IT-додатків II: $67 933 — $150 000

Менеджер III, розробка програмного забезпечення: $107 931 — $185 000

Головний інженер з розробки програмного забезпечення: $140 920 — $185 000

Старший менеджер, розробка програмного забезпечення: $119 350 — $185 000

Інженер програмного забезпечення II: $144 000 — $160 000

Інженер з розробки програмного забезпечення I: $52 790 — $175 000

Інженер з розробки програмного забезпечення II: $66 477 — $185 000

Інженер з розробки програмного забезпечення III: $96 450 — $185 000

Інженер з підтримки III: $77 189 — $8 2201

Інженер з підтримки IV: $80 163 — $120 000

Технічний менеджер програми II: $89 128 — $175 000

Технічний менеджер програми III: $119 350 — $167 000

Розробники програмного забезпечення, системне програмне забезпечення

Інженер з розробки апаратного забезпечення III: $149 000 — $172 000

Менеджер III: $109 138 — $175 000

Інженер із забезпечення якості I: $75 462 — $140 000

Інженер із забезпечення якості II: $75 462 — $170 800

Інженер із забезпечення якості III: $97 760 — $179 000

Інженер з розробки програмного забезпечення I-TEST: $97 760 — $135 000

Інженер з розробки програмного забезпечення II-TEST: $101 754 — $166 000

Інженер з розробки програмного забезпечення III-TEST: $140 920 — $185 000

Архітектор рішень III: $140 920 — $160 000

Інженер з розробки системи II: $94 037 — $180 000

Інженер з розробки системи III: $140 920 — $160 000

Інженери із забезпечення якості програмного забезпечення та тестувальники

Інженер із забезпечення якості II: $78 562 — $130 000

Статистика

Інженер з даних I: $54 579 — $162 540

Інженер з даних II: $61 318 — $171 800

Інженер з даних III (24): $89 960 — $180 000

Data Scientist I: $67 350 — $152 000

Data Scientist II: $71 947 — $185 000 доларів

Data Scientist III: $104 832 — $182 600

Менеджер III, інженерія даних: $76 190 — $160 000

Менеджери ланцюга постачання

Менеджер ланцюга постачання II: $104 500 — $155 480

Менеджери з транспортування, зберігання та розподілу

Менеджер з операцій Pathways — MBA: $115 336 — $130 650

Менеджер програми III: $98 696 — $144 000

Старший менеджер з операцій: $90 230 — $149 600

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