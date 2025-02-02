Сколько денег потратили украинцы на новые автомобили — Finance.ua

Сколько денег потратили украинцы на новые автомобили
Общая сумма расходов на новые легковые автомобили в Украине в 2024 году составила более 125 миллиардов гривен. Это на 18% больше, чем в 2023 году.
Об этом говорится в сообщении «Укравтопрома».
Приблизительно половину этой суммы собрали пять самых популярных марок.
Лидеры рынка
Больше всего украинцы потратили на автомобили Toyota — 18,3 млрд грн.
На втором месте BMW с результатом 16 млрд грн.
Третью позицию занимает Mercedes-Benz — 9,7 млрд грн.
Четвертую строчку рейтинга заняли автомобили марки Volkswagen — 9,2 млрд грн.
Замыкает пятерку Renault — 6,4 млрд грн.
В десятку самых популярных марок также вошли:
- Audi;
- Skoda;
- Lexus;
- Land Rover;
- Porsche.
Напомним, после временной приостановки работы государственных реестров из-за масштабной кибератаки услуга перерегистрации автомобиля в «Дії» возобновила работу.
По итогам 2024 года украинский рынок автомобилей занял 22-е место среди европейских стран. Несмотря на прирост продаж в 9,6%, украинский авторынок отстает от Финляндии и Словакии, но опережает Хорватию, Словению и Люксембург.
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