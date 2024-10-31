Сколько будет стоить кубометр газа с ноября — Finance.ua

Сколько будет стоить кубометр газа с ноября
Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на газ для бытовых потребителей на последний месяц осени.
Как и в октябре, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную — переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.
Об этом напоминает Газправда.
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Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.
Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.
Подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены. Она — 7,96 грн за кубометр — будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.
Ранее мы писали, в Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего.
В частности, больше всего повысились цены на электроэнергию — на 63,6%. Кроме электричества подорожали:
- на 9% - услуга по управлению многоквартирными домами;
- на 5,4% - уборка бытовых отходов;
- на 3,8% - содержание и ремонт жилья.
В то же время коммунальные тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Речь идет о:
- водоснабжении;
- канализации;
- природном газе;
- горячей воде, отоплении.
Справка Finance.ua:
- Осенью 2024 года украинцам начали присылать третью платежку за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем. Об этом говорится в материале Gazpravda.
- Кто должен платить за газ по третьей платежке Согласно новым правилам, в этом году жители многоквартирных домов должны были выбрать сертифицированную компанию, которая должна провести проверку газовых труб в здании. В случае отсутствия решения относительно компании, техническое освидетельствование осуществят специалисты филиала «Газсетей».
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