Сколько будет стоить кубометр газа с ноября — Finance.ua

Сколько будет стоить кубометр газа с ноября Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сколько будет стоить кубометр газа с ноября

Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на газ для бытовых потребителей на последний месяц осени.

Как и в октябре, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную — переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Об этом напоминает Газправда.

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Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены. Она — 7,96 грн за кубометр — будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Ранее мы писали , в Украине за год выросла стоимость коммуналки: какие услуги подорожали больше всего.

В частности, больше всего повысились цены на электроэнергию — на 63,6%. Кроме электричества подорожали:

на 9% - услуга по управлению многоквартирными домами;

на 5,4% - уборка бытовых отходов;

на 3,8% - содержание и ремонт жилья.

В то же время коммунальные тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне. Речь идет о:

водоснабжении;

канализации;

природном газе;

горячей воде, отоплении.

Справка Finance.ua:

Осенью 2024 года украинцам начали присылать третью платежку за природный газ. Она касается оплаты новой коммунальной услуги по техническому обслуживанию внутридомовых систем. Об этом говорится в материале Gazpravda.

Кто должен платить за газ по третьей платежке Согласно новым правилам, в этом году жители многоквартирных домов должны были выбрать сертифицированную компанию, которая должна провести проверку газовых труб в здании. В случае отсутствия решения относительно компании, техническое освидетельствование осуществят специалисты филиала «Газсетей».

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