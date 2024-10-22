Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища — Finance.ua

Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища
Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа.
Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
«По нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была восемь градусов и меньше в течение трех суток. Тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона», — напомнил Пантелеев.
Пока погода достаточно теплая, чтобы отсрочить его. Это делается, в частности, для экономии газа.
«Мы не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Кроме того, это еще и немаленькие цифры в платежках. По тенденциям мы видим, что в конце октября, начале ноября температура будет ниже. Тогда будем принимать решение о начале отопительного сезона», — добавил Пантелеев.
Напомним, с 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.
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