Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища — Finance.ua

Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища

Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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«По нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была восемь градусов и меньше в течение трех суток. Тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона», — напомнил Пантелеев.

Пока погода достаточно теплая, чтобы отсрочить его. Это делается, в частности, для экономии газа.

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«Мы не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Кроме того, это еще и немаленькие цифры в платежках. По тенденциям мы видим, что в конце октября, начале ноября температура будет ниже. Тогда будем принимать решение о начале отопительного сезона», — добавил Пантелеев.

Напомним, с 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.

Економічна Правда По материалам:

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