Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища

Казна и Политика
149
Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища
Киев экономит газ: заместитель Кличко сказал, когда дадут тепло в жилища
Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа.
Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Читайте также
«По нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была восемь градусов и меньше в течение трех суток. Тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона», — напомнил Пантелеев.
Пока погода достаточно теплая, чтобы отсрочить его. Это делается, в частности, для экономии газа.
Читайте также
«Мы не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Кроме того, это еще и немаленькие цифры в платежках. По тенденциям мы видим, что в конце октября, начале ноября температура будет ниже. Тогда будем принимать решение о начале отопительного сезона», — добавил Пантелеев.
Напомним, с 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.