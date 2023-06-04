Skoda нарастила свою долю на украинском рынке — Finance.ua
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Skoda нарастила свою долю на украинском рынке

Фондовый рынок
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Чешский автопроизводитель Skoda отметил Украину специальной наградой и отчитался о результатах деятельности.
Так, по итогам 2022 года команда компании Еврокар, официального дистрибьютора Skoda в Украине, не только вошла в пятерку лучших стран по показателю доли рынка в Европе, но и получила уникальную награду — Skoda Special Recognition Award. Таким образом, автопроизводитель отметил «упорный труд и вовлеченность украинской команды в сложных условиях».
В компании отметили, что в 2022 году, несмотря на всеобщее падение продаж автомобилей в Украине, Skoda увеличила долю рынка до 7,1%, что стало лучшим показателем бренда за последние 15 лет.
Кроме того, в течение пяти лет Skoda входит в четверку наиболее популярных автомобильных брендов в Украине, а модель Skoda Octavia является безоговорочным лидером в своем сегменте в течение 10 лет.
В то же время флагманский кроссовер Skoda Kodiaq занимает, как в предыдущие годы, вторую позицию в сегменте с долей 22,8% (+7,1%). Он остается одним из самых популярных в Украине кроссоверов и входит в топ-5 новых моделей.
Как сообщалось, Skoda улучшает условия кредитования для своих клиентов.
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По материалам:
mmr.ua
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