Ситуацию в энергетике в последние дни усложнили пожары на трех трансформаторах Южноукраинской АЭС — Finance.ua

Ситуацию в энергетике в последние дни усложнили пожары на трех трансформаторах Южноукраинской АЭС Сегодня 14:33 — Энергетика

Ситуацию в энергетике в последние дни усложнили пожары на трех трансформаторах Южноукраинской АЭС

За последние несколько дней, вероятно, из-за жары на Южноукраинской АЭС сгорело три трансформатора, что усугубило сложную ситуацию в энергосистеме, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары, физически сгорело, по уточнению коллег, два трансформатора тока (…). Сегодня, как мне сообщили, на этой же АЭС по тем же причинам сгорел еще один силовой трансформатор, и по непроверенным данным — еще один на Чернобыльской АЭС», — написал он в своем фейсбуке в четверг.

Харченко отметил, что это привело к отключению от сети одного из реакторов, а дальше — двух или трех высоковольтных линий НЭК «Укрэнерго».

По его словам, первая авария значительно усложнила ситуацию в энергосистеме.

«Именно из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины — включая Днепр, Сумы и далее по перечню — последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества», — пояснил он, добавив, что после второй аварии ситуация стала еще сложнее.

При этом Харченко обратил внимание, что в официальных сводках, в частности, Министерства энергетики, об этом ничего не сообщалось.

«Фантастическая жара плюс постоянная перегрузка оборудования плюс постоянное включение и выключение сетей (которые для этого совсем не предназначены) по всей стране приводят к быстрой деградации оборудования. Аварий будет все больше — уже независимо от жары (мороз тоже будет влиять отрицательно). Как мне кажется, делать вид, что ничего не происходит, — худшая стратегия», — считает директор ЦДЭ.

В то же время, он выразил убеждение, что в таких случаях нужно проводить служебные расследования, анализировать причины и готовить план действий на будущее и срочно его реализовывать.

«Если зимой „посыпятся“ распределительные устройства АЭС (устройства, ответственные за выдачу электроэнергии в сеть), мало не покажется никому. Людей нужно информировать. Людей нужно предупреждать. Людям нужно дать понимание необходимости готовиться к сложной зиме», — выразил он убеждение.

При этом Харченко посоветовал запасаться на зиму альтернативными видами электроснабжения.

Как сообщалось, согласно информации Минэнерго и «Укрэнерго», из-за аварии в ночь на 16 июля на одном из энергообъектов аварийные отключения электроэнергии в тот день и преимущественно до утра 17 июля применяли в семи областях — Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, а для остальных максимально усилили ограничения, предусматривающие отключение в течение суток четырех очередей потребителей. Об аварийных отключениях в Днепропетровской области сегодня сообщал ДТЭК.

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