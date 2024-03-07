Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине превысило довоенный уровень — Finance.ua

Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине превысило довоенный уровень Сегодня 11:02 — Личные финансы

Ситуация на рынке труда: количество новых вакансий в Украине превысило довоенный уровень

С начала 2024 года количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022−2023 годов.

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«Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. А предложение рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией», — говорится в обзоре.

Также вероятно то, что искатели работы нашли ее или отказались от поиска по личным обстоятельствам, отметили в НБУ.

По опросам, значительная часть населения трудоустроена, а доля неработающих существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны. В начале 2024 г., по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

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Для преодоления этой проблемы работодатели активнее пытаются привлекать группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы. Так, по данным work.ua, количество вакансий для ветеранов выросло в три раза между январем 2022 и январем 2024; пенсионеров — в два раза, людей с инвалидностью — на 22%.

В то же время продолжалось уменьшение количества ІТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81,8 тыс., что на 12% меньше, чем в январе 2023 года, говорится в обзоре НБУ.

Напомним, по оценкам НБУ, уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 19,0% в 2023 году. НБУ прогнозирует, что он упадет до 16,2% в 2024 году, до 13,9% в 2025 году и до 12,2% в 2026 году.

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