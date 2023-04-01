Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме — Finance.ua
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Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме

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Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме
Система электронных платежей в Украине заработала в круглосуточном режиме
Новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Сегодня произошла одна из крупнейших миграций, которую когда-либо осуществляли финансовые учреждения Украины. Подобные изменения происходят раз в поколение. Уверен, что это станет мощным толчком для будущего развития и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений», — отметил замглавы НБУ. Алексей Шабан.
В процессе миграции в новое поколение СЭП были задействованы все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий Украины, а также компании-разработчики программного обеспечения, отметили в пресс-службе НБУ.
«Новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что позволяет проводить электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее», — говорится в сообщении.
Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЕП и их клиентов.
Кроме того, теперь система работает в режиме 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановки работы системы и мгновенный переход от календарного дня.
Переход на новое поколение СЭП является важным технологическим условием для дальнейшего качественного развития платежной инфраструктуры Украины. В частности, учитывая получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, Национальный банк продолжает активно работать над возможностью присоединения нашей страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в следующей версии СЕП-4.1, тестирование которой участниками запланировано в 2023 году. , отметили в НБУ.
Напомним, ранее планировалось, что новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.

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По материалам:
РБК-Україна
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