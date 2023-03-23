Си Цзиньпин отказал Путину в поддержке проекта «Сила Сибири 2» — Bloomberg Сегодня 14:32

Глава КНР Си Цзиньпин разочаровал российскую сторону, отказавшись брать на себя обязательство по поддержке нового масштабного проекта по поставкам газа из россии в Китай, информирует Эксперт.

Речь идет о проекте «Сила Сибири 2» — трубопроводе, который должен пройти через территорию Монголии в Китай и хотя бы частично компенсировать москве потерю европейского рынка.

Во время встречи с Путиным Си Цзиньпин отказался брать на себя обязательство по увеличению объемов импорта российского газа, отмечает агентство Bloomberg.

Пекин не желает повторять ошибки Европейского Союза и чрезмерно полагаться на топливо из россии.

Китайские власти намерены максимально широко диверсифицировать поставки критически важных для экономики полезных ресурсов, несмотря даже на то, что это может быть дороже для страны.

Агентство отмечает, что асимметрия в двусторонних отношениях особенно ярко была заметна в речах двух лидеров по итогам совместных встреч.

путин анонсировал, что россия намерена поставить в Китай 98 млрд кубов газа в год по трубопроводам и не менее 100 млн тонн сжиженного природного газа. Однако китайский лидер не выразил никакой уверенности в том, что эти планы будут реализованы.

Путин утверждает, что по проекту уже «почти все согласовано», однако в своем выступлении Си Цзиньпин так и не подтвердил эту информацию.

Эксперты отмечают, что Си Цзиньпин использовал свой визит в россию, чтобы в очередной раз показать готовность противостоять США, однако от всяческих обязывающих соглашений с москвой Пекин отказался.

Как отмечает политический обозреватель азербайджанского издания haggin.az Юлия Медведева, во время встречи Си и Путина не было главного. Ответы китайского лидера на актуальные вопросы, волновавшие Кремль. Глава Си объявил о военной помощи Китая россии? Нет. Сказал ли он хоть слово о поддержке аннексии в Украине? Опять же нет. Обещал ли он поставлять в россию чипы и другие высокотехнологичные товары вместо западных компонентов, которые теперь не поставляются из-за санкций? И снова — нет.

Зато было подписано целую кучу, 14 штук, бумаг сомнительной ценности, в том числе Соглашение между Правительством россии и Правительством Китая о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ и Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли россии и Министерством коммерции Китая об углублении сотрудничества в отрасли выставочно-ярмарочной деятельности.

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