Штрафы за парковку в 19 городах будут отображаться в сервисе «Штрафы UА» — Finance.ua

Штрафы за парковку в 19 городах будут отображаться в сервисе «Штрафы UА» Сегодня 09:32 — Личные финансы

Штрафы за парковку в 19 городах будут отображаться в сервисе «Штрафы UА»

Сервис «Штрафы UА» договорился с 19 украинскими городами об отражении в приложении штрафов за парковку.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В приложении „Штрафы UA“ можно контролировать и гарантированно погашать штрафы за парковку. Команда разработала новую функцию и запустила сейчас в 19 пилотных городах: водитель может увидеть фотоподтверждение и быстро уплатить штраф», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на публичные отчеты сообщают, что в Киеве за 2024 год проработано более 230 тыс. штрафов, в Днепре — 130 тыс. нарушений, в Хмельницком — 10 тыс.

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«Штрафы UА» — это национальный сервис для водителей Украины, который помогает проверять наличие штрафов за нарушение ПДД и оплачивать их. Сервис работает с 2016 года. Приложением «Штрафы UА» пользуются более 2,5 млн водителей.

Напомним, в приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации. «Раньше штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay», — говорится в сообщении МВД.

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