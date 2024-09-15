Шмыгаль высказался о прогнозах экспертов относительно возможных отключений света зимой — Finance.ua
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Шмыгаль высказался о прогнозах экспертов относительно возможных отключений света зимой

Энергетика
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Шмыгаль высказался о прогнозах экспертов относительно возможных отключений света зимой
Шмыгаль высказался о прогнозах экспертов относительно возможных отключений света зимой
В настоящее время в Украине нет человека, который мог бы спрогнозировать, какими будут отключения электроэнергии зимой. В настоящее время проводятся системные работы по защите энергетической инфраструктуры, но у россиян есть планы по ее уничтожению.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
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Он подчеркнул, что делать прогнозы о том, какими будут условия прохождения отопительного сезона, еще рано, поскольку ситуация будет зависеть от дальнейшего развития событий.
«Никто сегодня не может сказать — 4 часа, 16 часов, или вовсе без отключений (света в крупных городах — ред.). Потому что у россиян есть свои террористические планы уничтожения нашей энергетической инфраструктуры… Мы к этому готовимся и понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем. Вместе, объединенные, подготовленные. В каких условиях мы будем ее проходить, будет видно только по мере того, как будем двигаться в отопительный сезон. Сегодня предсказывать и делать какие-то сенсационные заявления абсолютно неправильно», — сказал он.
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Он также отметил, что следующую зиму, согласно планам Кабмина, Украина будет проходить на газе собственной добычи.
Напомним, ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что российские оккупанты наносят удары по энергообъектам в каждой области Украины, по некоторым враг бил более 40 раз, в общей сложности войска рф повредили в Украине 184 тысячи гражданских объектов.
По материалам:
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