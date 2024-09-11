Галущенко: важно уже сейчас ввести санкции против всей российской атомной энергетики — Finance.ua

Галущенко: важно уже сейчас ввести санкции против всей российской атомной энергетики Сегодня 13:32 — Энергетика

Важно уже сейчас ввести санкции против всей российской атомной энергетики. На данный момент нет другого быстрого ответа на энергетический террор россии.

Об этом заявил Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время 9-й ежегодной конференции по энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, организованной Атлантическим советом (Atlantic Council).

«Очень важно сказать, что на все эти обстрелы, разрушения, все то, что террористическое государство россия совершило в Украине, очень важно дать им мощный ответ. И этот ответ — санкции», сказал он.

По его словам, на данный момент нет другого способа для быстрого ответа на этот российский террор, поэтому очень важно вводить санкции во всех сферах энергетического сектора.

«И это касается не только газа, не только нефти и угля, но очень важно — это санкции в атомной сфере», — подчеркнул Герман Галущенко.

При этом он напомнил, что у Украины уже есть успешный пример сотрудничества с американской компанией Westinghouse. «Это очень важно, и мы надеемся на расширение этого сотрудничества в будущем. Я думаю, что многие преграды, ранее существовавшие для введения этих санкций, уже исчезли благодаря этому сотрудничеству. И я думаю, очень важно продвигать эти санкции везде, где только возможно, чтобы россия почувствовала, что только она ответственна за все, что происходит в Украине», — добавил министр.

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