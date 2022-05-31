Шестой пакет санкций: ЕС введет нефтяное эмбарго на 2/3 российской нефти — Finance.ua

Шестой пакет санкций: ЕС введет нефтяное эмбарго на 2/3 российской нефти

Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против россии.

Об этом объявили в ночь на вторник президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Шарль Мишель подчеркнул, что решение принято консенсусом, то есть объединило все государства ЕС. Как известно, Венгрия до последнего противилась введению такого запрета, но на личной встрече Евросовета дала на нее согласие.

О каком исключении идет речь

«Мы хотим остановить российскую машину войны, остановить финансирование российской агрессии посредством давления на кремль, и сегодня Европейский совет согласовал шестой пакет санкций, который будет включать также запрет на импорт нефти из рф с временным исключением для трубопроводных поставок», — сообщил Мишель.

Запрет будет частичным — он будет касаться поставок нефти морским транспортом.

Но, по словам Мишеля, даже с этим исключением нефтяное эмбарго будет болезненным для рф, так как «сразу заденет 75% российского нефтяного экспорта в Европу и 90% — до конца года».

Необходимо отметить, что нефтепроводная нефть составляет 30%, а не 10% импорта в ЕС. Однако два государства Евросоюза, получающих российскую трубопроводную нефть, Польша и Германия, до конца года обязались остановить и эти поставки — таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Урсула фон дер Ляен также подчеркнула, что часть эмбарго не вступает в силу безотлагательно.

«Совет ЕС теперь обязан финализировать решение, которое остановит 90% российского нефтяного экспорта в ЕС до конца года. И мы вскоре вернемся к вопросу оставшихся 10%», — пояснила она.

По процедурам ЕС решения саммита должны быть юридически внедрены отдельными решениями Совета ЕС, которые детализируют процедуру вступления в силу.

«Это дает нам уверенность, что поставки по северной ветви нефтепровода „Дружба“ остановятся до конца года», — заявила фон дер Ляен.

Европейская комиссия предложила запретить использование российской сырой нефти через 6 месяцев после принятия, а продукты нефтепереработки — через 8 месяцев, сообщают люди, ознакомленные с последней версией предложения. Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу будет происходить, пока не найдут технического решения, удовлетворяющего энергетические потребности Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Сколько стоит путину нефтяное эмбарго

По подсчетам Bloomberg, из-за нефтяного эмбарго, согласованного членами ЕС, россия будет терять около 10 миллиардов долларов в год.

Издание пишет, что на морские поставки приходится около двух третей российского импорта нефти. Когда эмбарго заработает, россия будет терять до 10 миллиардов долларов в год в виде упущенной выгоды от экспорта.

Это связано с тем, что запрет вынудит россию продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она стоит примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цены фьючерсных трейдеров на Brent.

Другие меры в предложенном пакете санкций ЕС включают:

исключение еще трех российских банков из международной платежной системы SWIFT, включая крупнейшего российского кредитора Сбербанк.

запрет на предоставление консультационных услуг российским компаниям и торговле рядом химических веществ.

санкции против Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, «тесно связанной» с путиным, согласно документу ЕС; Патриарха Кирилла, возглавляющего русскую православную церковь и откровенного сторонника президента россии и войны в Украине.

введение санкций против десятков военнослужащих, в том числе тех, кого считают ответственными за военные преступления в Буче, а также компаний, предоставляющих оборудование, снабжение и услуги российским вооруженным силам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.