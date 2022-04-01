«СЕТАМ» возобновило проведение аукционов по продаже имущества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«СЕТАМ» возобновило проведение аукционов по продаже имущества

Вчера 15:30Казна и Политика
730
Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины возобновило проведение электронных аукционов в системе OpenMarket для содействия развитию и поддержанию экономики нашей страны.
Об этом сообщили в Минюсте.
В настоящее время аукцион начинает реализовывать имущество, выставленное на добровольную продажу. А именно — банковские активы, имущество физических и юридических лиц. С целью восстановления электронных аукционов по продаже имущества физических и юридических лиц, и в частности продажи имущества некоторых банков, предприятие обновило порядок добровольной реализации имущества, а именно:
  • Порядок реализации имущества путем проведения электронных торгов (добровольная продажа);
  • Правила проведения электронных торгов в форме редукциона. Указанные правила значительно упрощают взаимодействие Заказчика, Организатора и Победителя, поскольку заявки на реализацию имущества, протоколы на проведение электронных торгов можно будет подавать в виде электронных документов, подписанных с помощью электронной подписи. Кроме этого, в период действия военного положения Заказчик, учитывая ситуацию, имеет право прекратить электронный аукцион, также направив ГП «СЕТАМ» соответствующее решение в электронной форме.
Обновленные Правила вскоре будут размещены на веб-сайте предприятия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.