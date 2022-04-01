«СЕТАМ» возобновило проведение аукционов по продаже имущества — Finance.ua

«СЕТАМ» возобновило проведение аукционов по продаже имущества

Вчера 15:30 — Казна и Политика

Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины возобновило проведение электронных аукционов в системе OpenMarket для содействия развитию и поддержанию экономики нашей страны.

Об этом сообщили в Минюсте.

В настоящее время аукцион начинает реализовывать имущество, выставленное на добровольную продажу. А именно — банковские активы, имущество физических и юридических лиц. С целью восстановления электронных аукционов по продаже имущества физических и юридических лиц, и в частности продажи имущества некоторых банков, предприятие обновило порядок добровольной реализации имущества, а именно:

Порядок реализации имущества путем проведения электронных торгов (добровольная продажа);

Правила проведения электронных торгов в форме редукциона. Указанные правила значительно упрощают взаимодействие Заказчика, Организатора и Победителя, поскольку заявки на реализацию имущества, протоколы на проведение электронных торгов можно будет подавать в виде электронных документов, подписанных с помощью электронной подписи. Кроме этого, в период действия военного положения Заказчик, учитывая ситуацию, имеет право прекратить электронный аукцион, также направив ГП «СЕТАМ» соответствующее решение в электронной форме.

Обновленные Правила вскоре будут размещены на веб-сайте предприятия.

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