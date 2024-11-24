Серый паспорт в Польше: что это за документ и кому нужно его оформлять — Finance.ua

Серый паспорт в Польше: что это за документ и кому нужно его оформлять Сегодня 10:12 — Мир

Серый паспорт в Польше: что это за документ и кому нужно его оформлять, Фото: freepik

Украинцы с временной защитой в Польше имеют возможность получить так называемый «серый паспорт», который официально называется Временным докумунтом для путешествий иностранца (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP).

Об этом рассказали эксперты издания Ukrainian in Poland.

Кому выдается «серый паспорт»

Документ имеют право получить граждане, у которых нет возможности получить новый загранпаспорт из-за военных действий или других сложных обстоятельств.

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«Серый паспорт» выдается на временной основе, пока лицо не сможет получить новый загранпаспорт.

Документ открывает возможности для путешествий в страны Шенгенской зоны на короткий срок без необходимости получения дополнительной визы, а также можно легально трудоустроиться и проживать в Польше.

Серый паспорт служит для подтверждения личности и идентификации в ситуациях, когда отсутствует обычный загранпаспорт. В случае затруднений с получением документов следует подать заявку на выдачу TDP.

Важно отметить, что получить TDP могут лица со статусом беженца, а также находящиеся под международной охраной.

Алгоритм действий для оформления «серого паспорта» в Польше

Подача заявления. Необходимо обратиться в Управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców) по месту жительства. Чтобы избежать очередей, следует предварительно зарегистрироваться через онлайн-систему. Сбор нужных документов. Нужно подготовить полный пакет документов, включающий: удостоверение личности, подтверждение статуса в Польше, другие документы, подтверждающие национальность, две свежие фотографии, отвечающие паспортным требованиям. Оплата услуги. Стоимость оформления TDP составляет 350 злотых. В некоторых случаях возможно получение льготы, что уменьшает оплату до 175 злотых. В случае потери или повреждения паспорта по вине владельцу придется заплатить 700 злотых. Получение документа. После проверки документов и рассмотрения заявления «серый паспорт» будет выдан. Его срок действия составляет один год, но это не освобождает человека от необходимости оформления национального проездного документа.

будет составлять 9%, но будет рассчитываться с 75% от размера минимальной заработной платы. Напомним, в следующем году взнос на медицинское страхование в Польшено будет рассчитываться с

В 2025 году размер минимальной заработной платы составит 4666 злотых, поэтому на медицинское страхование будет отчисляться 314,96 злотых.

В скором времени правительство будет рассматривать изменения в Закон об иностранцах. Одно из предложений — выплачивать деньги иностранцам за выезд из Польши и возвращение на родину.

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