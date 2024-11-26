Sense Bank присоединился к сервису e-Предприниматель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Sense Bank присоединился к сервису e-Предприниматель

11
Sense Bank присоединился к сервису e-Предприниматель
Sense Bank присоединился к сервису e-Предприниматель
Об этом сообщил банк на своем официальном сайте. Поэтому при регистрации ИП на портале госуслуг Дия можно автоматически открыть счет в государственном Sense Bank. Для этого нужно выбрать подходящий вариант открытия счета в Sense Bank.
В финучреждении отмечают, что для открытия счета ФЛП с помощью портала Дия нужно совершить несколько простых шагов:
  1. Быть клиентом Sense Bank как физическое лицо, или зарегистрироваться в приложении Sense SuperApp;
  2. Авторизоваться в личном кабинете на портале Дия, либо подать заявку на регистрацию ФЛП и заполнить онлайн-форму;
  3. Выберите вариант открытия счета в Sense Bank;
  4. Заполнить короткую анкету от Sense Bank и ознакомится с условиями тарифного пакета;
  5. Подпишите форму заявки электронной подписью Дия.Подпись.
После этих действий сгенерированная заявка на открытие счета будет автоматически отправлена в банк для онлайн-обработки. Результат клиент увидит в личном кабинете на портале Дия, а также получит в смс-сообщение от банка. По завершению открытия индивидуального предпринимательского счета в приложении Sense SuperApp сразу станет доступна возможность выпуска цифровой визитной карты.
Директор департамента с малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила, что это еще один шаг к тому, чтобы облегчить жизнь бизнесу.
«Разрабатывая новые продукты для бизнеса, или присоединяясь к уже существующим инициативам, мы в первую очередь задаемся вопросом: будет ли это удобно для нашего клиента? Услуга е-Предприниматель одновременно с онлайн-открытием счетов для ФЛП от Sense Bank обеспечивает легкий и простой старт предпринимательской деятельности для бизнеса.
Благодаря сочетанию современных государственных сервисов и Sense SuperApp, который по сути является единым банковским приложением для бизнеса и личных нужд, клиент может пользоваться всем функционалом для ФЛП в кратчайшие сроки, например, быстро оплачивать налоги, получать платежи по номеру бизнес-карты, реквизитам IBAN или QR-коду, продавать валюту онлайн 24/7, переводить средства со счета ФЛП на личную карту без комиссий в один клик, формировать выписки и справки, заказывать наличные и многое другое", — подчеркнула Яна Шумунова.
«Интеграция Sense Bank в е-Предприниматель - это еще один шаг на пути к созданию удобной бизнес-среды для предпринимателей. Мы делаем все возможное, чтобы открытие счетов было простым и доступным для всех украинцев, без лишних препятствий прямо на портале Дия», —  прокомментировала Зоряна Стецюк, директор Дирекции реинжиниринга государственных услуг Министерства цифровой трансформации.
Напомним, Sense Bank — украинский системно значимый банк, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров Украины.
По материалам:
Сенс Банк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.