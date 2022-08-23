СБУ впервые заблокировала криптокошелек "волонтера", собиравшего средства для армии рф — Finance.ua
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СБУ впервые заблокировала криптокошелек "волонтера", собиравшего средства для армии рф

Криминал
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По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптокошелек гражданина рф, который спонсирует российскую войну в Украине.
Об этом сообщает СБУ.
Этот человек называет себя волонтером и с начала полномасштабного вторжения россии собирает деньги на нужды армии захватчиков.
На момент блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте.
Эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.
Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.
Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций «л/днр».
Ему сообщено о подозрении в финансировании терроризма. Теперь подобное участие ждет и других российских «волонтеров», спонсирующих войну в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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