Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером — Finance.ua

Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Nissan Leaf нового поколения станет купе-кроссовером с ярким динамическим дизайном. Запас хода электромобиля существенно увеличится.

Новый Nissan Leaf третьего поколения появится в 2024 году и превратится в кроссовер. Об этом во время автошоу в Лос-Анджелесе сообщил один из топ-менеджеров японской корпорации журналистам сайта Motor.es.

Представитель компании, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что новый Nissan Leaf кардинально изменится. На смену хэтчбеку С-класса придет кроссовер.

Такое решение обусловлено ростом популярности небольших городских кроссоверов и падением спроса на традиционные хэтчбеки. Ранее циркулировала информация, что Nissan Leaf могут даже снять с производства, однако ее опровергли. Модель решили оставить, но в измененном виде.

Первые официальные тизеры Nissan Leaf 2025 были опубликованы в интернете. Электрокар получился стремительным на вид — у него наклонная аркообразная крыша и высокая оконная линия.

Фокус По материалам:

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