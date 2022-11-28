Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером

Технологии&Авто
43
Nissan Leaf нового поколения станет купе-кроссовером с ярким динамическим дизайном. Запас хода электромобиля существенно увеличится.
Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером
Новый Nissan Leaf третьего поколения появится в 2024 году и превратится в кроссовер. Об этом во время автошоу в Лос-Анджелесе сообщил один из топ-менеджеров японской корпорации журналистам сайта Motor.es.
Представитель компании, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что новый Nissan Leaf кардинально изменится. На смену хэтчбеку С-класса придет кроссовер.
Такое решение обусловлено ростом популярности небольших городских кроссоверов и падением спроса на традиционные хэтчбеки. Ранее циркулировала информация, что Nissan Leaf могут даже снять с производства, однако ее опровергли. Модель решили оставить, но в измененном виде.
Первые официальные тизеры Nissan Leaf 2025 были опубликованы в интернете. Электрокар получился стремительным на вид — у него наклонная аркообразная крыша и высокая оконная линия.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.