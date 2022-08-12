Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях — Finance.ua

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Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях

Технологии&Авто
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Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях
Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях
В сеть попали патентные изображения двухдверного Volkswagen Amarok второго поколения. Самая доступная версия пикапа появится в следующем году. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Первоначальный двухдверный вариант Volkswagen Amarok 2023 позиционируется как утилитарная рабочая версия. У него упрощены светодиодные фары, а бамперы, дверные ручки и зеркала заднего вида неокрашены.
Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях
Пикап смотрится более сдержанно, чем четырехдверная версия, зато у него увеличен грузовой кузов. Туда поместятся две европаллеты, а грузоподъемность двухдверной версии увеличена до 1,6 тонны.
Самый доступный пикап Volkswagen показали на первых изображениях
Салон Volkswagen Amarok в базовом исполнении не рассекречен, однако известно, что начальная модель получит уменьшенный 10-дюймовый сенсорный дисплей и упрощенную отделку. Комплектацию пикапа также урежут.
Автомобиль предложат только с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 150 и 170 л.с. Обе модификации получат 6-ступенчатую механическую КПП, привод может быть задним или полным. Пикап может буксировать 3,5-тонный прицеп.
По материалам:
Фокус
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