Самый дорогой и самый необычный электрический Volvo за 400 000 евро (фото) — Finance.ua
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Самый дорогой и самый необычный электрический Volvo за 400 000 евро (фото)

Фондовый рынок
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Самый дорогой и самый необычный электрический Volvo за 400 000 евро (фото)
Самый дорогой и самый необычный электрический Volvo за 400 000 евро (фото)
Candela C-8 Polestar оснащен 102-сильным двигателем и способен поддерживать скорость 35 км/ч. Батарея на 69 кВт∙ч от электрокара Polestar 2 обеспечивает запас хода 105 км.
В Швеции представили электрический катер Candela C-8 Polestar. Эксклюзивную модель оценили в 400 000 евро, а первые экземпляры будут доставлены заказчикам в июне 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Polestar.
Катер Candela C-8 разработан с участием специалистов Volvo и его электрического подразделения Polestar. Его даже можно купить через онлайн-магазин Polestar.
Новый Candela C-8 Polestar — небольшой катер на подводных крыльях. Электродвигатель мощностью 102 л. (75 кВт) обеспечивает крейсерскую скорость 35 км/ч (22 узла).
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По материалам:
Фокус
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