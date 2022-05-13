Самый дорогой автомобиль всех времен продали за $142 миллиона (фото) — Finance.ua
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Самый дорогой автомобиль всех времен продали за $142 миллиона (фото)

Сегодня 18:31Технологии&Авто
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Уникальный спорткар Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года продали за невероятные 142 миллиона долларов. Это новый рекорд — столь дорогим еще не был еще ни один автомобиль, сообщает сайт Carscoops.
Mercedes-Benz 300 SLR — самый дорогой автомобиль в истории. Ранее этот титул принадлежал Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года, проданному за $75 миллионов, и Ferrari 250 GTO 1962 года, который сменил владельца за $70 миллионов.
Самый дорогой автомобиль всех времен продали за $142 миллиона (фото)
Столь высокая цена объясняется редкостью автомобиля. Mercedes-Benz 300 SLR — гоночная версия легендарного купе 300 SL Gullwing, выпущенная в количестве всего двух экземпляров. До наших дней дошел лишь один такой автомобиль.
Mercedes-Benz 300 SLR оснащен 3,0-литровой рядной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива мощностью 310 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Его максимальная скорость составляет 290 км/ч.
Самый дорогой автомобиль всех времен продали за $142 миллиона (фото)
Автомобиль готовили к соревнованиям, когда произошла трагедия — во время 24-часовой гонки в Ле-Мане другой Mercedes спровоцировал тяжелую аварию, в которой погибли 83 человека. После этого немецкая компания решила на длительное время прекратить участие в соревнованиях.
Самый дорогой автомобиль всех времен продали за $142 миллиона (фото)
Конкретно этот автомобиль выкупил его создатель — инженер Mercedes-Benz Рудоль Уленхаут. Он долгое время владел спорткаром и часто на нем ездил, а затем передал его в штутгартский музей марки. За машиной даже закрепилось прозвище Uhlenhaut Coupe («купе Уленхаута»). Теперь в Mercedes-Benz решили продать авто на закрытом аукционе. Покупатель пожелал остаться анонимным.
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По материалам: Фокус
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