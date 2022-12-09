Самый большой и дорогой кроссовер Chery полностью рассекретили перед премьерой (фото) — Finance.ua

Самый большой и дорогой кроссовер Chery полностью рассекретили перед премьерой (фото) Сегодня 03:30 — Технологии&Авто

Самый большой и дорогой кроссовер Chery полностью рассекретили перед премьерой (фото)

В интернет попали фото Chery Tiggo 9 2023. Флагманский кроссовер китайской марки дебютирует в первой половине следующего года и станет самой дорогой ее моделью — будет стоить примерно от 28 500 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery Tiggo 9 достигает свыше 4,8 м в длину, то есть станет самым крупным кроссовером марки. Платформу для него позаимствуют у премиального Exeed Yaoguang.

Китайский кроссовер отличается выразительным дизайном с огромной решеткой радиатора, раскосыми матричными фарами, высокой оконной линией и большим углом наклона заднего стекла. Автомобиль получил 20-дюймовые литые диски.

Салон Chery Tiggo 9 рассекречен лишь частично. На передней панели кроссовера установлены два дисплея. Известно, что модель предложат в версиях на 5, 6 и 7 мест. Оснащение будет включать раздельный климат-контроль, панорамную крышу и камеру заднего вида.

Кроссовер Chery Tiggo 9 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 261 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП, а позже появится подзаряжаемый гибрид мощностью 326 л. с. Все версии модели будут полноприводными.

Фокус По материалам:

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