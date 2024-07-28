Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика) — Finance.ua
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Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика)

Личные финансы
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Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика)
Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика)
Согласно последним данным, средняя зарплата в Украине составляет 24 500 грн. Лидером остается столица, а среди самых высокооплачиваемых профессий военные опередили программистов.
Такую статистику обнародовал портал вакансий Work.ua.

В каком городе самые высокие зарплаты

Самыми большими зарплатами может похвастаться Киев — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.
Городом с самой низкой средней зарплатой стали Сумы — 15 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика)

Тенденции ожидания размера зарплаты

Однако специалисты портала отмечают тенденцию к росту требований по оплате труда среди разместивших свои резюме украинцев.
Так, за последний год в среднем этот показатель увеличился с почти 18 тыс. грн до 22 414 грн.
Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика)

Наиболее оплачиваемые должности на рынке труда

Согласно статистике портала, в ТОП-100 самых высокооплачиваемых профессий вошли многие военные специальности.
Если до войны здесь все изобиловало вакансиями и высокими зарплатами для программистов и других ІТ-специалистов, то сегодня от них не сильно отстают артиллеристы, снайперы и танкисты.
Самые высокие зарплаты в Украине: анализ по городам и профессиям (инфографика)
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Напомним, по данным Work.ua, с февраля 2024 размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн.
Однако такое повышение произошло благодаря увеличению в вакансиях от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.
В предварительном прогнозе Минэкономики средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.
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По материалам:
Novyny.live
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