Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы — Finance.ua

Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы
С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает «Укравтопром».
За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.
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Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые авто — 40%.
Далее следуют:
- электромобили — 39%;
- дизельные — 10%;
- гибридные — 7%;
- авто с ГБО — 4%.
ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет
- Tesla Model Y — 1915 единиц;
- Tesla Model 3 — 1860 г.;
- Mazda CX-5 — 1012;
- Nissan Rogue — 1008;
- Hyundai Kona — 983;
- Volkswagen Tiguan — 903;
- Volkswagen Golf — 774;
- Volkswagen ID.4 — 681;
- Audi Q5 — 618;
- Nissan LEAF — 600.
Напомним, в Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для покупателей автомобилей в случае введения военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации.
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