Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы — Finance.ua
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Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы

Технологии&Авто
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Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы
Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы
С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает «Укравтопром».
За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.

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Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые авто — 40%.
Далее следуют:
  • электромобили — 39%;
  • дизельные — 10%;
  • гибридные — 7%;
  • авто с ГБО — 4%.

ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет

  • Tesla Model Y — 1915 единиц;
  • Tesla Model 3 — 1860 г.;
  • Mazda CX-5 — 1012;
  • Nissan Rogue — 1008;
  • Hyundai Kona — 983;
  • Volkswagen Tiguan — 903;
  • Volkswagen Golf — 774;
  • Volkswagen ID.4 — 681;
  • Audi Q5 — 618;
  • Nissan LEAF — 600.
Напомним, в Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для покупателей автомобилей в случае введения военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации.
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По материалам:
Finance.ua
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