Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы — Finance.ua

Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы Сегодня 21:08 — Технологии&Авто

Самые популярные импортируемые подержанные автомобили до 5 лет: какие модели выбирают украинцы

С января по июнь украинцы приобрели более 30,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает «Укравтопром».

За этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тыс. легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет охватили 27% этого количества.

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Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей составили бензиновые авто — 40%.

Далее следуют:

электромобили — 39%;

дизельные — 10%;



гибридные — 7%;

авто с ГБО — 4%.

ТОП-10 самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет

Tesla Model Y — 1915 единиц;

Tesla Model 3 — 1860 г.;

Mazda CX-5 — 1012;

Nissan Rogue — 1008;

Hyundai Kona — 983;

Volkswagen Tiguan — 903;

Volkswagen Golf — 774;

Volkswagen ID.4 — 681;

Audi Q5 — 618;

Nissan LEAF — 600.

Напомним, в Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для покупателей автомобилей в случае введения военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации.

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