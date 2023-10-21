Самые безопасные регионы мира — Finance.ua

Самые безопасные регионы мира Сегодня 21:19 — Мир

Самые безопасные регионы мира

Какие страны могут потенциально стать безопасным прибежищем для людей, учитывая их расположение, подготовку, ресурсы и исторический контекст?

Наверное, трудно будет кого-то удивить тем фактом, что Швейцария считается едва ли не самой безопасной страной мира, учитывая ее экономическую, политическую и социальную стабильность. 200 лет нейтралитета Швейцарии всколыхнуло лишь полномасштабное российское вторжение в Украину, заставив выразить свою поддержку украинскому народу.

Эксперты считают, что страна надежно защищена благодаря своему географическому расположению и ландшафту. Ведь горная местность защитит от вторжения, а мосты, соединяющие страну с другими регионами, можно просто взорвать. Кроме того, важно отметить, что Швейцария имеет достаточное количество обустроенных укрытий для того, чтобы защитить население даже от ядерного удара.

Новая Зеландия и Австралия

Новая Зеландия и Австралия — могли бы стать одним из самых безопасных мест на планете. Они со всех сторон окружены водой, имеют умеренный климат, и что очень важно — нет глубоководных портов, которые могли бы использоваться враждебным десантом для нападения и в логистических целях. Однако следует учитывать, что эти две страны также зависят от импорта, но местный климат позволяет выращивать собственные культуры.

Индонезия

Индонезийские острова — тихое и относительно безопасное место выживания в случае глобальной войны. Важно и то, что на островах достаточно развито сельскохозяйственное дело, поэтому Индонезия не будет страдать от голода в случае прекращения импорта.

Кстати, в Индонезии относительно недорогая недвижимость, а потому о собственном «островке безопасности» в случае глобального кризиса или войны можно подумать заранее, приобретя дом на острове. Один из самых выгодных вариантов, по мнению экспертов, купить недвижимость на Бали, ведь эта местность не только будет относительно безопасной в случае Третьей мировой войны, но и более или менее защищена от внешних влияний и катаклизмов, происходящих в других регионах Индонезии.

Южная Америка

Южная часть Америки, например, Чили, или Аргентина, достаточно изолированы от внешнего мира, а потому эти регионы не будут рассматриваться как цель в случае глобальной войны. Кроме этого, у Южной Америки нет внешних конфликтов, а поэтому она вряд ли будет вступать в бой за чьи-то интересы.

Следует отметить и то, что эти регионы идеальны для того, чтобы «исчезнуть» и жить сугубо за счет «земли».

Антарктида

Как бы ни было трудно себе представить жизнь на ледяной глыбе, туризм на ледяном острове достаточно развит, несмотря на сложную логистику и стоимость таких путешествий.

Впрочем, заметим, что спастись здесь можно будет только на первое время, ведь обеспечить себя едой на ледяном континенте будет крайне трудно.

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