Samsung представил самый быстрый в мире чип графической DRAM-памяти — Finance.ua
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Samsung представил самый быстрый в мире чип графической DRAM-памяти

Технологии&Авто
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Samsung представил самый быстрый в мире чип графической DRAM-памяти
Samsung представил самый быстрый в мире чип графической DRAM-памяти, en.yna.co.kr
Южнокорейская компания Samsung представила чип графической оперативной памяти (DRAM) с более высокой скоростью и улучшенной энергоэффективностью.
Об этом сообщает Yonhap.
В компании отметили, что 24-гигабитный чип Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) использует 10-нанометровую технологию третьего поколения и может похвастаться скоростью обработки данных, более чем на 30% превышающей существующие продукты на рынке.
Новый DRAM-чип также может обрабатывать графические изображения со скоростью до 1,1 терабайта в секунду, что является самым быстрым в мире, и является эквивалентом обработки 275 фильмов в формате Full HD в секунду.
В Samsung добавили, что, используя так называемую технологию динамического масштабирования напряжения, GDDR6 также улучшает энергоэффективность более чем на 20%.
Отмечается, что графические DRAM широко используются в высокомощных 3D-играх, персональных компьютерах, ноутбуках или устройствах, воспроизводящих видео с высоким разрешением.
Динамическая оперативная память (DRAM) — один из видов компьютерной памяти с произвольным доступом, чаще всего используется в качестве оперативной памяти современных компьютеров. Основное преимущество памяти этого типа состоит в том, что ее ячейки упакованы очень плотно, то есть в небольшую микросхему можно упаковать много битов, а значит, на их основе можно построить память большой емкости.
По материалам:
Укрінформ
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