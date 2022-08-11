Samsung представил новые гаджеты Galaxy Flip4, Galaxy Fold4 и другие (фото) — Finance.ua

Samsung представил новые гаджеты Galaxy Flip4, Galaxy Fold4 и другие (фото) Сегодня 13:23 — Технологии&Авто

Samsung Electronics представил следующее поколение революционных сложных смартфонов — Galaxy Flip4 и Galaxy Fold4. Оба устройства предлагают сложный формфактор, расширенные средства персонализации и еще большую производительность.

Galaxy Flip4

Как заявлено производителем, Flip4 создан, чтобы дать максимальную свободу вашим рукам: делать больше, даже не раскладывая смартфон. Звонить, отвечать на сообщения, открывать автомобиль и управлять виджетом SmartThings Scene — все это можно делать с внешнего экрана.

В Galaxy Flip4 заявлена улучшенная батарея емкостью 3700 мАч. Кроме того, Flip4 теперь имеет поддержку сверхбыстрой зарядки (Super Fast Charging), поэтому при необходимости можно легко восстановить до 50% заряда всего примерно за 30 минут, чтобы оставаться на связи.

Размеры и вес в сложенном виде 71,9×84,9×17,1 мм (шарнир) — 15,9 мм (сгиб), 187 г Фронтальная камера Селфи-камера 10 МпF2.4, размер пкселей: 1,22 мкм, FOV: 80˚ Основная двойная камера Ультраширокоугольная камера 12 Мп и широкоугольная камера 12 Мп AP 4-нм восьмиядерный процессор Память 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ строенной

8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной

Батарея 3700 мА·ч (типично) батареи ОС Android 12

One UI 4.1.1



Galaxy Flip4 доступен в следующих цветах: жемчужный фиолетовый, графитовый, а также голубой. Цены на Galaxy Flip4 стартуют от 39 999 грн за версию 128 ГБ и 42 999 грн за версию 256 ГБ.

Galaxy Fold4

Это устройство первым получит Android 12L, специальную версию Android, созданную Google для взаимодействия с большими экранами, включая складные.

Новая панель задач обеспечивает рабочую среду, очень похожую на ноутбук, предлагая удобный доступ к любимым и недавно открытым приложениям. К тому же новые жесты прокрутки делают многозадачность еще более интуитивно понятной. Можно мгновенно переключать полноэкранные приложения на всплывающие окна или разделять экран пополам, чтобы одновременно заниматься несколькими делами.

Корпус из Armor Aluminum, защитное покрытие шарнира, эксклюзивное стекло Corning Gorilla Glass Victus для внешнего экрана и заднего стекла, по заявлению производителя, делают Flip4 и Fold4 самыми прочными складными смартфонами Samsung. Кроме того, Flip4 и Fold4 получили водостойкость класса IPX8.

Размеры и вес в сложенном виде 67,1×155,1×15,8 мм (шарнир) ~ 14,2 мм (сгиб), 263 г Камера Камера на внешнем экране — селфи-камера 10 Мп

Камера, вмонтированная в дисплей, 4 Мп

Ультраширокоугольная камера 12 Мп

Широкоугольная камера 50 Мп

Телефотокамера 10 Мп

AP 4-нм восьмиядерный процессор Память 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной

12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной

Батарея 4400 мА·ч (типично) ОС Android 12LOne UI 4.1.1

Galaxy Fold4 доступен в следующих цветах: серо-зеленый и черный фантом. Цена на Fold4 стартует от 74999 грн за версию 256 ГБ и 79999 грн за версию 512 ГБ.

Предварительные заказы Galaxy Flip4 и Galaxy Fold4 будут открыты с 10 августа, а приобрести их можно будет с 16 сентября.

Galaxy Buds2 Pro

К новой серии Galaxy подключаются Galaxy Buds2 Pro — новейшие премиальные беспроводные наушники Samsung.

Наушники получили новый эргономичный дизайн, уменьшившийся на 15%, и надежную посадку с предотвращением прокрутки, поэтому их можно смело брать в спортзал или на пробежку. Шумная улица не помешает важному телефонному звонку, ведь активное шумопоглощение (ANC) устранит все лишние звуки.

Кроме того, всего с одним касанием пальца Galaxy Buds2 Pro мгновенно переключают аудиоссоединение на телефон благодаря функции Auto Switch.

Также наушники имеют сервис SmartThings Find, позволяющий быстро и легко установить их локацию, и неважно, размещаются они в зарядном кейсе или нет.

Galaxy Buds2 Pro доступны в трех совершенно новых мягких и нейтральных цветах, идеально сочетающихся с новыми складными смартфонами.

Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro

Samsung Electronics представила также Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro, оснащенные интуитивно понятными инструментами для формирования повседневных привычек здоровой жизни и передовым функционалом с улучшенной производительностью.

Galaxy Watch5 — совершенный гаджет для использования в повседневной жизни, а Galaxy Watch5 Pro является новейшим дополнением линейки Galaxy Watch, наиболее защищенных, выносливых и многофункциональных часов Samsung.

Galaxy Watch5 Galaxy Watch5 Pro Материалы и цвета Корпус Armor Aluminum с ремешком Sport Band:

— 44 мм: графит, сапфир, серебряный;

— 40 мм: графит, розовое золото, серебряный

Титановий корпус с ремешком D-Buckle Sport Band:

— титановый черный, титановый серый Размеры и вес — 44 мм: 43,3×44,4×9,8 мм, 33,5 г

— 40 мм: 39,3×40,4×9,8 мм, 28,7 г

45,4×45,4×10,5 мм, 46,5 г Процессор Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz Такой же Память 1,5 ГБ оперативной памяти + 16 ГБ встроенной Такая же Батарея — 44 мм: 410 мА·год

— 40 мм: 284 мА·год

590 мА·ч Зарядка Быстрая зарядка (беспроводная зарядка на основе WPC) Такая же Датчики Датчик Samsung BioActive (оптический датчик сердечного ритма + электрокардиограмма (ЭКГ) + биоимпедансный анализ (БИА), термодатчик, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещения Такие же Выносливость 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Такая же

Galaxy Watch5 Pro поставляется с новым крепким ремешком D-Buckle Sport Band18, который надежно и аккуратно охватывает запястье.

Galaxy Watch5 Pro оснащен самой большой батареей среди часов Galaxy Watch — на 60% больше, чем у Galaxy Watch4, идеально для покорения новых дорог. Это также первый Galaxy Watch с поддержкой GPX.

Начиная с 10 августа Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro доступны для предварительного заказа, в розничной торговле в Украине — с 16 сентября.

Рекомендованная цена Galaxy Watch5 начинается с 10999 грн за Bluetooth-версию и 12999 грн за LTE. Цена на модели Galaxy Watch5 Pro стартует от 17999 грн за Bluetooth-версию и 19999 грн за LTE.

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