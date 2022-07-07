Samsung Electronics инвестирует $500 млн в производство в Мексике — Finance.ua

Samsung Electronics инвестирует $500 млн в производство в Мексике Сегодня 07:48 — Фондовый рынок

По последним данным, опубликованным агентством Reuters, компания Samsung Electronics намерена серьёзно вложиться в расширение производственной инфраструктуры на территории Мексики, пишет toneto.

Производитель намерен инвестировать $500 млн для увеличения в стране производства бытовой техники, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард (Marcelo Ebrard) в понедельник.

Известно, что Эбрард пообещал инвестиции городу Керетаро в центральной Мексике, а также северному пограничному городу Тихуана — можно предположить, что продукция будет производиться для продаж не только в Мексике, но и, например, в США. Подробностей о том, что именно намерена производить Samsung на новых мощностях пока что нет.

Примечательно, что совсем недавно компания KB Securities сделала прогноз, согласно которому прибыль Samsung во втором квартале окажется выше, чем в аналогичный отчётный период 2021 года, но заметно ниже, чем эксперты обещали ещё в мае. Спад спроса ожидается не только на рынке бытовой техники, но и телевизоров, а также смартфонов.

На этом фоне трата полумиллиарда долларов на расширение может показаться довольно рискованным проектом. Подробности сделки Samsung с мексиканским правительством будут объявлены позже.

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