Samsung Australia оштрафовали на 9,7 млн долларов — Finance.ua
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Samsung Australia оштрафовали на 9,7 млн долларов

Фондовый рынок
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Samsung Australia оштрафовали на 9,7 млн долларов
Samsung Australia оштрафовали на 9,7 млн долларов
Австралийский регулятор по вопросам конкуренции заявил в четверг, что суд обязал местное подразделение Samsung Electronics заплатить штраф в размере 9,65 млн долларов за девять ложных объявлений о водонепроницаемости некоторых смартфонов.
Об этом сообщает Reuters.
Samsung Australia признала, что вводит в заблуждение покупателей некоторых своих телефонов линейки Galaxy относительно уровня водонепроницаемости. В первый раз регулятор подал в суд на компанию в июле 2019 года.
Samsung Australia заявила в своем заявлении, что в ее новых, текущих моделях нет такой проблемы.
Регулятор сообщил, что с марта 2016 г. по октябрь 2018 г. компания размещала рекламу в магазинах и социальных сетях, в которой утверждалось, что телефоны можно использовать в бассейнах или в морской воде.
Однако ACCC получил сотни жалоб от пользователей, утверждавших, что смартфоны не функционировали должным образом или полностью перестали работать после воздействия воды.
Samsung и ACCC согласились, что изменения, которые компания внесла в новые модели смартфонов, выпущенных в Австралии с марта 2018 года, не сталкивались с такими рисками от воздействия воды, заявила компания.
По материалам:
УНН
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