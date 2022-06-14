Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика) — Finance.ua

Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика)

Сегодня 08:03 — Недвижимость

За год цены на жилье по всему миру выросли в среднем на 11,5%.

Аналитики подчеркивают, что это самый быстрый темп подорожания с третьего квартала 2004 года.

Об этом говорится в регулярном отчете Global Residential Cities Index, проведенном компанией Knight Frank. Исследование включает 150 городов мира и учитывает динамику средних цен на жилье, опираясь на официальную статистику. Тем не менее, учитываются цены без влияния инфляции на местную валюту.

Больше всего — в Турции

Согласно проведенному исследованию, лидерами списка стали турецкие города:

Стамбул (+122%),

Анкара (+ 111,7%),

Измир (+105,9%).

Также в первой десятке оказались города из Канады, США и Австралии.

Галифакс (+34,7%),

Феникс (+32,9%),

Майами (+29,7%),

Сан-Диего (+29,1%),

Даллас (+28,8%),

Гамильтон (+28,5%),

Брисбен (+28,4%).

Из-за нападения россии Knight Frank в этом квартале не включил в список украинские города. Однако в отчет попали страны, куда переехало немало граждан Украины.

В популярных среди них городах цены тоже выросли:

Таллин (+18%),

Варшава (+11,8%),

Берлин (+12,6%),

Прага (+12,3%),

София (+9,1%),

Милан (+4,4%),

Париж (+3,6%).

Где наблюдается снижение цен

Авторы исследования подчеркнули, что среди проанализированных городов несущественное падение цен наблюдается только в 9 городах. Среди них:

Чжэнчжоу (Китай),

Турин (Италия),

Палермо (Италия),

Флоренция (Италия),

Лима (Перу),

Венеция (Италия),

Генуя (Италия),

Рабат, Марокко).

Специалисты Knight Frank считают, что главными рынками для вложений станут США, Великобритания, Германия и Франция.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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