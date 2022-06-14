Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика) — Finance.ua

За год цены на жилье по всему миру выросли в среднем на 11,5%.
Аналитики подчеркивают, что это самый быстрый темп подорожания с третьего квартала 2004 года.
Об этом говорится в регулярном отчете Global Residential Cities Index, проведенном компанией Knight Frank. Исследование включает 150 городов мира и учитывает динамику средних цен на жилье, опираясь на официальную статистику. Тем не менее, учитываются цены без влияния инфляции на местную валюту.
Больше всего — в Турции
Согласно проведенному исследованию, лидерами списка стали турецкие города:
Стамбул (+122%),
Анкара (+ 111,7%),
Измир (+105,9%).
Также в первой десятке оказались города из Канады, США и Австралии.