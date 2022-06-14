Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика) — Finance.ua
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Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика)

Сегодня 08:03Недвижимость
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За год цены на жилье по всему миру выросли в среднем на 11,5%.
Аналитики подчеркивают, что это самый быстрый темп подорожания с третьего квартала 2004 года.
Об этом говорится в регулярном отчете Global Residential Cities Index, проведенном компанией Knight Frank. Исследование включает 150 городов мира и учитывает динамику средних цен на жилье, опираясь на официальную статистику. Тем не менее, учитываются цены без влияния инфляции на местную валюту.

Больше всего — в Турции

Согласно проведенному исследованию, лидерами списка стали турецкие города:
  • Стамбул (+122%),
  • Анкара (+ 111,7%),
  • Измир (+105,9%).
Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика)
Также в первой десятке оказались города из Канады, США и Австралии.
  • Галифакс (+34,7%),
  • Феникс (+32,9%),
  • Майами (+29,7%),
  • Сан-Диего (+29,1%),
  • Даллас (+28,8%),
  • Гамильтон (+28,5%),
  • Брисбен (+28,4%).
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Из-за нападения россии Knight Frank в этом квартале не включил в список украинские города. Однако в отчет попали страны, куда переехало немало граждан Украины.
В популярных среди них городах цены тоже выросли:
  • Таллин (+18%),
  • Варшава (+11,8%),
  • Берлин (+12,6%),
  • Прага (+12,3%),
  • София (+9,1%),
  • Милан (+4,4%),
  • Париж (+3,6%).
Самое большое подорожание с 2004 года: какие цены на недвижимость в мире (инфографика)
Где наблюдается снижение цен
Авторы исследования подчеркнули, что среди проанализированных городов несущественное падение цен наблюдается только в 9 городах. Среди них:
  • Чжэнчжоу (Китай),
  • Турин (Италия),
  • Палермо (Италия),
  • Флоренция (Италия),
  • Лима (Перу),
  • Венеция (Италия),
  • Генуя (Италия),
  • Рабат, Марокко).
Специалисты Knight Frank считают, что главными рынками для вложений станут США, Великобритания, Германия и Франция.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам: Телеканал 24
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