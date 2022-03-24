Садовый анонсировал строительство коттеджей для переселенцев — Finance.ua

Мэр Львова отметил, что дома будут монтироваться очень быстро. Город изучает предложения от турецких, немецких, а также украинских компаний.
"Другого варианта у нас нет. Приехавшие люди не могут жить вечно в школе или спортивном зале. Им нужно давать возможность нормально быть в Украине",— подчеркнул Садовый.
Он добавил, что никто не может предсказать, сколько будет продолжаться война. Зато каждый четко знает, что пока Россия — наш сосед, до тех пор она всегда будет источником агрессии по отношению к Украине.
Так что, подчеркнул мэр Львова, важно всегда быть готовыми. Украинская экономика должна быть настроена так, чтобы она была максимально устойчивой.