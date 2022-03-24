Садовый анонсировал строительство коттеджей для переселенцев — Finance.ua

Садовый анонсировал строительство коттеджей для переселенцев

Сегодня 16:19 — Недвижимость

В четверг, 24 марта, мэр Львова Андрей Садовый, а также глава Львовской ОВА Максим Козицкий вышли на брифинг. Они анонсировали строительство коттеджных городков для переселенцев.

В ходе брифинга Андрей Садовый отметил, что уже выделены конкретные участки. Также подыскиваются оптимальные варианты, чтобы построить жилье для тех, кто в этом сейчас остро нуждается.

Мэр Львова отметил, что дома будут монтироваться очень быстро. Город изучает предложения от турецких, немецких, а также украинских компаний.

"Другого варианта у нас нет. Приехавшие люди не могут жить вечно в школе или спортивном зале. Им нужно давать возможность нормально быть в Украине",— подчеркнул Садовый.

Он добавил, что никто не может предсказать, сколько будет продолжаться война. Зато каждый четко знает, что пока Россия — наш сосед, до тех пор она всегда будет источником агрессии по отношению к Украине.

Так что, подчеркнул мэр Львова, важно всегда быть готовыми. Украинская экономика должна быть настроена так, чтобы она была максимально устойчивой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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