С праздником весны, женщины, борьбы и равенства — Finance.ua

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С праздником весны, женщины, борьбы и равенства

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С праздником весны, женщины, борьбы и равенства
С праздником весны, женщины, борьбы и равенства
Сегодня почти весь мир отмечает 8 марта. Дату-напоминание о длительной борьбе женщин за равенство, признание и право быть услышанными. Ведь женщины — это не только хранительницы. Они меняют и совершенствуют мир во всех сферах: управляют компаниями, запускают стартапы, совершают научные открытия, спасают жизнь и защищают страну.
Мы благодарим вас за эти достижения, за вашу силу и неутомимую работу. Вы не только «украшаете мир» — вы его строите! 💪
В понимании редакции Finance.ua каждая женщина может быть той, кем она хочет. Работа женщины, ее выбор, мечты и амбиции имеют такой же вес, как и амбиции, мечты и труд мужчин.
Так что желаем вам жить в мире без ограничений и стереотипов не только 8 марта, а каждый день. Будьте собой, имейте уважение и свободу. Вы того стоите!💐
С уважением,
редакция Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
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