S&P снизило кредитный рейтинг Украины из-за реструктуризации долга — Finance.ua

S&P снизило кредитный рейтинг Украины из-за реструктуризации долга Сегодня 11:32 — Кредит&Депозит

S&P снизило кредитный рейтинг Украины из-за реструктуризации долга, Фото: Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CC/C по SD/SD, что означает выборочный дефолт. После завершения реструктуризации долга рейтинг будет повышен.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Что обусловило снижение рейтинга

Снижение рейтинга было после того, как Украина 1 августа пропустила купонную выплату по своим еврооблигациям 2026 года.

«После вступления реструктуризации коммерческого долга в силу мы могли бы считать дефолт устраненным и повысить рейтинг с SD», — заявили в агентстве.

S&P оценивает большинство выходящих из дефолта государств в категориях рейтингов CCC или B в зависимости от кредитных факторов после дефолта, включая новые условия государственного долга.

Как отмечается в сообщении, предварительные публичные детали предложения по реструктуризации предусматривают обмен существующих облигаций на серию новых, что означает номинальное списание долга в размере 37%, освобождение от уплаты процентов и продление сроков погашения.

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Аналитики агентства заявили, что реструктуризация долга является продолжением усилий правительства по снижению давления, связанного с обслуживанием внешнего долга, и восстановлению устойчивости государственного долга в рамках соглашения с МВФ.

В S&P отметили, что параметры реструктуризации были одобрены Группой кредиторов Украины, группой официальных кредиторов из стран G7 и членами Парижского клуба. Группа кредиторов ранее продлила отсрочку платежей по официальному двустороннему долгу до окончания программы МВФ в 2027 году.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 396, который разрешает правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября;

по данным Минфина, в течение июня 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и на 1,16 млрд долларов в долларовом эквиваленте. С начала года госдолг вырос на 6,84 млрд долларов;



22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций. Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные нужды: оборону, социальную защиту и восстановление;



Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине удалось избежать дефолта, который привел бы к утрате возможности привлекать любые инвестиции государству и частному бизнесу.



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